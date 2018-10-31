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"На старт!" Известный украинский дуэт дизайнеров представил "гоночную" коллекцию весна-лето 2019

Lite » Стиль и мода 31.10.2018 - 20:11
Новая осенне-летняя коллекция VOROZHBYT&ZEMSKOVA (коллаж: РБК-Украина)
Новая осенне-летняя коллекция VOROZHBYT&ZEMSKOVA (коллаж: РБК-Украина)

Дизайнеры бренда представили наиболее актуальные тренды следующего сезона

Известные украинские дизайнеры Татьяна Земскова и Алена Ворожбит (бренд VOROZHBYT&ZEMSKOVA) представали лукбук коллекции следующего модного сезона весна-лето 2019. Яркая коллекция буквально насыщена адреналином, что не удивительно. Ведь вдохновением для дизайнеров послужила легендарная гонка "Формула 1".

&quot;На старт!&quot; Известный украинский дуэт дизайнеров представил &quot;гоночную&quot; коллекцию весна-лето 2019

Фото: Ярослав Бугаев

Так, новая вселенная VOROZHBYT&ZEMSKOVA задает ускоренный ритм, вдохновляясь высочайшими техническими достижениями легендарной гонки "Формулы 1" и ее сверхбыстрых болидов.

Современные технологии и стильные суперкары привнесли в весенне-летнюю коллекцию бренда жесткие и прямые линии, а история гран-при Монако и винтажные постеры, посвященные легендарной гонке в Монте-Карло, вдохновили модельеров на А-силуэты и легкие летящие формы.

 

Новая коллекция сезона весна-лето 2019 от бренда VOROZHBYT&ZEMSKOVA (фото: Ярослав Бугаев)

Отметим, что в новой коллекции дизайнеров Ворожбит и Земсковой умело сочетаются основные модные тренды следующего теплого сезона. Создательницы модного бренда настоятельно советуют пополнить свой гардероб ультра стильными облегающими бриджами спортивного кроя, экстремально узкими бра-топами, а также не бояться экспериментировать с лаковыми элементами.  

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VOROZHBYT&ZEMSKOVA

VOROZHBYT&ZEMSKOVA

Новая коллекция VOROZHBYT&ZEMSKOVA

В следующем модном сезоне дизайнеры бренда VOROZHBYT&ZEMSKOVA советуют не бояться экспериментов (фото: Ярослав Бугаев)

Среди основных материалов весенне-летней коллекции VOROZHBYT&ZEMSKOVA: шелк, хлопок, вискоза, и смесовые ткани с нано-технологиями, а также кожа, замша и лакированная кожа.

Цветовая палитра – самые разнообразные оттенки красного, голубой, белый и песочный. Чтобы подчеркнуть гоночную стилистику дизайнеры добавили принт - клетки и сетки.

 

Новая коллекция сезона весна-лето 2019 от бренда VOROZHBYT&ZEMSKOVA (фото: Ярослав Бугаев)

Ворожбит и Земскова используют много oversize карманов, часть из которых снимаются, пояса-пряжки, молнии. Интересные акценты – наружные молнии на атласной основе.

Напомним, ранее беременная Меган Маркл поразила стильным "индиго-образом" во время поездки в Новую Зеландию. 

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Видео: РБК-Украина

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