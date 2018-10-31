"На старт!" Відомий український дует дизайнерів представив "гоночну" колекцію весна-літо 2019

Нова осінньо-літня колекція VOROZHBYT&ZEMSKOVA (колаж: РБК-Україна)

Дизайнери бренду представили найбільш актуальні тренди наступного сезону

Відомі українські дизайнери Тетяна Земскова та Олена Ворожбит (бренд VOROZHBYT&ZEMSKOVA) поставали лукбук колекції наступного модного сезону весна-літо 2019. Яскрава колекція буквально насичена адреналіном, що не дивно. Адже натхненням для дизайнерів стала легендарна гонка "Формула 1".

Фото: Ярослав Бугайов

Так, нова всесвіт VOROZHBYT&ZEMSKOVA задає прискорений ритм, надихаючись найвищими технічними досягненнями легендарної гонки "Формули 1" і її надшвидких болідів.

Сучасні технології і стильні суперкари привнесли в весняно-літню колекцію бренду жорсткі і прямі лінії, а історія гран-прі Монако і вінтажні листівки, присвячені легендарним перегонам в Монте-Карло, надихнуло модельєрів на А-силуети і легкі форми.

Нова колекція сезону весна-літо 2019 від бренду VOROZHBYT&ZEMSKOVA (фото: Ярослав Бугаєв)

Відзначимо, що в новій колекції дизайнерів Ворожбит і Земскової вміло поєднуються основні модні тренди наступного теплого сезону. Засновниці модного бренду настійно радять поповнити свій гардероб ультра стильними облягаючими бриджами спортивного крою, екстремально вузькими бра-топами, а також не боятися експериментувати з лаковими елементами.

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В наступному модному сезоні дизайнери бренду VOROZHBYT&ZEMSKOVA радять не боятися експериментів (фото: Ярослав Бугаєв)

Серед основних матеріалів весняно-літньої колекції VOROZHBYT&ZEMSKOVA: шовк, бавовна, віскоза, і сумішеві тканини з нано-технологіями, а також шкіра, замша і лакована шкіра.

Колірна палітра – різноманітні відтінки червоного, блакитний, білий і пісочний. Щоб підкреслити гоночну стилістику дизайнери додали принт - клітини і сітки.

Нова колекція сезону весна-літо 2019 від бренду VOROZHBYT&ZEMSKOVA (фото: Ярослав Бугаєв)

Ворожбит і Земськова використовують багато oversize кишень, частина з яких знімаються, пояси-пряжки, блискавки. Цікаві акценти – зовнішні блискавки на атласній основі.

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Відео: РБК-Україна