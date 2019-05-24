Морская богиня: Ева Лонгория изумила безупречной фигурой в белом платье

Ева Лонгория (фото: instagram.com/degrisogono)

Актриса продемонстрировала новый образ total white

Ева Лонгория, которая недавно представила сразу два образа в белых тонах, явно определила этот оттенок для себя главным на жаркий сезон. Вчера, 23 мая, состоялся благотворительный вечер amfAR. В числе звездных гостей оказалась и Ева. На вечере она блистала в роскошном белом шелковом платье-бюстье без бретелек необычного кроя с длинным шлейфом от Alberta Ferretti.

Белый – один из любимых цветов Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

Украшенное кристаллами, оно сделало Еву похожей на мифическую богиню. Благодаря высокому разрезу оно полной мерой демонстрировало безупречную фигуру звезды. К слову, тело звезды было сплошь покрыто блестками и заманчиво переливалось при движении. Дополнили наряд босоножки на высоком каблуке от Jimmy Choo, длинные серьги Tatiana Verstraeten также в морской тематике, нежный макияж и "мокрая" укладка. Такой образ, безусловно, заслужил массу восторженных отзывов у фанатов:

Оглушающая!

Ты меня убила!

Замечательно! Над этим трудился профессионал. Отличный бренд!

Это платье абсолютно сказочное

Невероятно красивая

Ты лучшая! Ты выглядишь невероятно

Магнетическая! Ева вернулась…

Идеально все

Вау, королева!

Прекрасный ангел

Белый – это твой цвет

Икона

Впрочем, были те, кому образ показался недостаточно хорошим.

Ты выглядишь прекрасно, Ева. Но твое миниатюрное тело тонет в этом платье

Выглядишь так, словно ты только что вышла из душа

Потрясающий вид и тело. Но как бы ты ни была красива, мне кажется, что слишком много макияжа прибавляет тебе лет… Твоя красота может быть раскрыта с меньшим количеством макияжа, на мой взгляд

Актриса примерила массу самых разных образов (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева Лонгория прибыла на 72-й Каннский кинофестиваль одной из первых и уже успела продемонстрировать стильных образов. Один из самых ярких выходов звезды – в блестящем платье от американского бренда Cristina Ottaviano. А также похвастаться и заметно постройневшей фигурой, благодаря которой 44-летняя актриса может позволить себе наряды всех фасонов и оттенков.