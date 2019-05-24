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Морська богиня: Єва Лонгорія здивувала бездоганною фігурою в білому платті

Lite » Мода 24.05.2019 - 21:31
Морська богиня: Єва Лонгорія здивувала бездоганною фігурою в білому платті
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/degrisogono)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Актриса продемонструвала новий образ total white

Єва Лонгорія, яка нещодавно представила відразу два образи в білих тонах, явно визначила цей відтінок для себе головним на спекотний сезон. Вчора, 23 травня, відбувся благодійний вечір amfAR. Серед зіркових гостей виявилася і Єва. На вечорі вона блищала в розкішній білій шовковій сукні-бюстьє без бретелей незвичайного крою з довгим шлейфом dsl Alberta Ferretti.

Морська богиня: Єва Лонгорія здивувала бездоганною фігурою в білому платті

Морська богиня: Єва Лонгорія здивувала бездоганною фігурою в білому платтіБілий – один з улюблених кольорів Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

Прикрашене кристалами, воно зробило Єву схожою на міфічну богиню. Завдяки високому розрізу воно повною мірою демонструвало бездоганну фігуру зірки. До речі, тіло зірки було суцільно вкрите блискітками і заманливо переливалося при русі. Доповнили наряд босоніжки на високому каблуці від Jimmy Choo, довгі сережки Tatiana Verstraeten також в морській тематиці, ніжний макіяж і "мокра" укладання. Такий образ, безумовно, заслужив масу захоплених відгуків у фанатів:

  • Приголомшлива!
  • Ти мене вбила!
  • Чудово! Над цим працював професіонал. Чудовий бренд!
  • Це плаття абсолютно казкове
  • Неймовірно красива
  • Ти найкраща! Ти виглядаєш неймовірно
  • Магнетична! Єва повернулася...
  • Ідеально
  • Вау, королева!
  • Прекрасний ангел
  • Білий – це твій колір
  • Ікона

Втім, були ті, кому образ здався недостатньо хорошим.

  • Ти виглядаєш прекрасно, Єва. Але твоє мініатюрне тіло тоне в цьому платті
  • Виглядаєш так, ніби ти тільки що вийшла з душу
  • Приголомшливий вид і тіло. Але як би ти не була вродлива, мені здається, що занадто багато макіяжу додає тобі років... Твоя краса може бути розкрита з меншою кількістю макіяжу, на мій погляд

Морська богиня: Єва Лонгорія здивувала бездоганною фігурою в білому платті

Актриса приміряла масу самих різних образів (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва Лонгорія прибула на 72-й Каннський кінофестиваль однією з перших і вже встигла продемонструвати стильних образів. Один з найяскравіших виходів зірки – в блискучому сукня від американського бренду Cristina Ottaviano. А також похвалитися і помітно схудлою фігурою, завдяки якій 44-річна актриса може дозволити собі вбрання всіх фасонів і відтінків.

 

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