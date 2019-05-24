Морська богиня: Єва Лонгорія здивувала бездоганною фігурою в білому платті

Актриса продемонструвала новий образ total white
Єва Лонгорія, яка нещодавно представила відразу два образи в білих тонах, явно визначила цей відтінок для себе головним на спекотний сезон. Вчора, 23 травня, відбувся благодійний вечір amfAR. Серед зіркових гостей виявилася і Єва. На вечорі вона блищала в розкішній білій шовковій сукні-бюстьє без бретелей незвичайного крою з довгим шлейфом dsl Alberta Ferretti.
Білий – один з улюблених кольорів Єви (фото: instagram.com/evalongoria)
Прикрашене кристалами, воно зробило Єву схожою на міфічну богиню. Завдяки високому розрізу воно повною мірою демонструвало бездоганну фігуру зірки. До речі, тіло зірки було суцільно вкрите блискітками і заманливо переливалося при русі. Доповнили наряд босоніжки на високому каблуці від Jimmy Choo, довгі сережки Tatiana Verstraeten також в морській тематиці, ніжний макіяж і "мокра" укладання. Такий образ, безумовно, заслужив масу захоплених відгуків у фанатів:
Втім, були ті, кому образ здався недостатньо хорошим.
Актриса приміряла масу самих різних образів (фото: instagram.com/evalongoria)
Нагадаємо, Єва Лонгорія прибула на 72-й Каннський кінофестиваль однією з перших і вже встигла продемонструвати стильних образів. Один з найяскравіших виходів зірки – в блискучому сукня від американського бренду Cristina Ottaviano. А також похвалитися і помітно схудлою фігурою, завдяки якій 44-річна актриса може дозволити собі вбрання всіх фасонів і відтінків.