Морська богиня: Єва Лонгорія здивувала бездоганною фігурою в білому платті

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/degrisogono)

Актриса продемонструвала новий образ total white

Єва Лонгорія, яка нещодавно представила відразу два образи в білих тонах, явно визначила цей відтінок для себе головним на спекотний сезон. Вчора, 23 травня, відбувся благодійний вечір amfAR. Серед зіркових гостей виявилася і Єва. На вечорі вона блищала в розкішній білій шовковій сукні-бюстьє без бретелей незвичайного крою з довгим шлейфом dsl Alberta Ferretti.

Білий – один з улюблених кольорів Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

Прикрашене кристалами, воно зробило Єву схожою на міфічну богиню. Завдяки високому розрізу воно повною мірою демонструвало бездоганну фігуру зірки. До речі, тіло зірки було суцільно вкрите блискітками і заманливо переливалося при русі. Доповнили наряд босоніжки на високому каблуці від Jimmy Choo, довгі сережки Tatiana Verstraeten також в морській тематиці, ніжний макіяж і "мокра" укладання. Такий образ, безумовно, заслужив масу захоплених відгуків у фанатів:

Приголомшлива!

Ти мене вбила!

Чудово! Над цим працював професіонал. Чудовий бренд!

Це плаття абсолютно казкове

Неймовірно красива

Ти найкраща! Ти виглядаєш неймовірно

Магнетична! Єва повернулася...

Ідеально

Вау, королева!

Прекрасний ангел

Білий – це твій колір

Ікона

Втім, були ті, кому образ здався недостатньо хорошим.

Ти виглядаєш прекрасно, Єва. Але твоє мініатюрне тіло тоне в цьому платті

Виглядаєш так, ніби ти тільки що вийшла з душу

Приголомшливий вид і тіло. Але як би ти не була вродлива, мені здається, що занадто багато макіяжу додає тобі років... Твоя краса може бути розкрита з меншою кількістю макіяжу, на мій погляд

Актриса приміряла масу самих різних образів (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва Лонгорія прибула на 72-й Каннський кінофестиваль однією з перших і вже встигла продемонструвати стильних образів. Один з найяскравіших виходів зірки – в блискучому сукня від американського бренду Cristina Ottaviano. А також похвалитися і помітно схудлою фігурою, завдяки якій 44-річна актриса може дозволити собі вбрання всіх фасонів і відтінків.