Безупречна: Дженнифер Лопес демонстрирует изысканный вкус и совершенную форму

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/styledbyhrush)

50-летняя звезда презентовала фильм "Стриптизерши"

Дженнифер Лопес в последнее время на слуху. 50-летняя красавица вот уже который месяц радует поклонников зажигательными снимками со своего турне в честь дня рождения, "горячими" фото с отдыха, а также романтичными кадрами со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Еще один повод быть социально активной – выход нового фильма с ее участием.

Дженнифер на премьере (фото: instagram.com/jlo, instagram.com/styledbyhrush)

В субботу, 7 сентября, в Торонто состоялась долгожданная премьера ленты "Стриптизерши", где Дженнифер сыграла одну из главных ролей. На презентацию Лопес подобрала необычный яркий наряд. Она пришла в желтом платье со шлейфом, по сути состоящем из лент и тюля. Благодаря внушительному декольте наряд оголил ее пышную грудь, а разрез посередине максимально открыл ноги. Дополнили лук серебристые босоножки, изысканные украшения, а также клатч в виде пачки долларовых банкнот. Еще одна изюминка образа – прическа. В этот раз Джей Ло стала блондинкой с удлиненным каре. Последний штрих – макияж в коричневых тонах с щедрым сиянием золотистого хайлайтера по всему лицу.

Новый образ Джей Ло (фото: instagram.com/jlo)

Несколько часов назад она представила еще один необычный образ, созданный для съемки известного глянцевого журнала Vanity Fair. Вечно молодая певица позирует в белом наряде – укороченных брюках и блузе с пышным воланом, оголяющим плечи. Туфли на высоких каблуках, роскошная укладка и безупречный макияж – остальные составляющие нового лука звезды. Она сидит на высоком стуле, загадочно глядя в камеру. "Дженнифер. Лопес. Вот и все, другая подпись не нужна", – написали под кадром на странице глянца в Instagram, приглашая всех прочитать обзор фильма на сайте журнала.

Певица в роскошной форме (фото: instagram.com/styledbyhrush)

В статье роль называют одной из самых лучших у Дженнифер, а сам фильм – ослепительной пародией на все американское общество, где "Америка – стриптиз-клуб; одни люди бросают деньги, а остальные – танцоры".