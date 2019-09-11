Ще молодша: 50-річна Дженніфер Лопес захоплює квітучим зовнішнім виглядом

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка показала нове розкішне фото

Дженніфер Лопес в цьому році виповнилося 50 років, але в цю цифру віриться насилу. Енергійна красуня запалює на численних концертах, встигає зніматися в кіно, а також приділяти час своїй родині. А про її квітучий зовнішній вигляд і зовсім ходять легенди. Гладка пружна шкіра без натяку на тьмяний колір і зморшки, очі, що сяють, і промениста усмішка... Про те, як Дженніфер вдається залишатися вічно молодою, вона розповідала не раз. А надихаючі картинки на її сторінці в Instagram доводять, що здаватися рокам вона не має наміру.

Дженніфер на прем'єрі в Нью-Йорку (фото: instagram.com/jlo)

Кілька годин тому на сторінці Дженніфер з'явилося нове фото, де Лопес показала себе у всій красі. На ній надітий картатий топ без рукавів з високим коміром. Доповнюють вбрання широкий браслет на зап'ясті, кільця з камінням, великі сережки і гладка укладка. Макіяж Дженніфер зробили з акцентом на очі, а на губи густо нанесено тілесного відтінку помаду. Вона тримає в руках чашку з життєрадісним підписом "Good Morning America" ("Доброго ранку, Америка").

На прем'єрі в Канаді (фото: instagram.com/jlo)

Знаменитість вирушила туди не випадково – вона подорожує світом з прем'єрою свого фільму "Стриптизерки". Нещодавно стрічка була представлена в Канаді. На вечірку з нагоди запуску нового проекту Дженніфер одягла яскраво-жовте плаття, яке продемонструвало її пишні груди і стрункі ноги.

Шанувальники зірки просто в захваті від всіх її образів і буквально засипають її захопленими коментарями: "королева", "перша завжди", "прекрасне", "так красива", "незрівнянна"...

Дженніфер демонструє свій смак (фото: instagram.com/jlo)

У сторіз Дженніфер додала кілька фото в інших стильних вбраннях. Вона позує в якро-рожевому костюмі: розкльошені брюки, топ і пальто, які доповнила сріблястими аксесуарами і бездоганною укладкою. Другий лук складається з комбінезона в паєтках, чорних ботильйонів на високих підборах і маленької сумочки. Завершують його сонцезахисні окуляри-авіатори і дрібні сережки.