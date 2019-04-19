"Молода тигриця": Тина Кароль ошеломила необычным нарядом от украинского дизайнера

Оригинальный образ певицы по достоинству оценили ее поклонники
В четверг, 18 апреля в Киеве прошла церемония награждения премии "Золотая Жар-птица 2019", гостями которой стали сливки украинского музыкального общества. Вышла в свет и Тина Кароль, которая блеснула на красной дорожке весьма оригинальным нарядом от украинского дизвйнера Юлии Магдыч. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Певица выбрала для мероприятия узкую черную бархатную юбку в пол с небольшим шлейфом, а изюминкой образа стал белый корсет с открытыми плечами с вышитым золотом изображением тигра. Завершили эффектный "лук" красиво уложенные на одну сторону локоны, крупные серьги и фирменная красная помада, а также утонченное украшение на шее.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Тина сопроводила публикацию игривыми подписями: "Я ворвусь в твою жизнь котенком!" и "Молода Тигриця".
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Поклонники не смогли обойти вниманием столь оригинальный наряд любимой артистки и оставили множество комментариев.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее Тина Кароль шокировала образом "хулиганки" в платье BALMAIN на эфире Голос країни 9.
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