Молода тигриця: Тіна Кароль приголомшила незвичайним вбранням від українського дизайнера

У четвер, 18 квітня в Києві пройшла церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця 2019", гостями якої стали вершки українського музичного товариства. Вийшла у світ і Тіна Кароль, яка блиснула на червоній доріжці вельми оригінальним вбранням від українського дизвйнера Юлії Магдич. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка вибрала для заходу вузьку чорну оксамитову спідницю в підлогу з невеликим шлейфом, а родзинкою образу став білий корсет з відкритими плечима з вишитим золотом зображенням тигра. Завершили ефектний "лук" красиво укладені на одну сторону локони, великі сережки і фірмова червона помада, а також витончена прикраса на шиї.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна супроводила публікацію грайливими підписами: "Я ворвусь в твоє життя кошеням!" і "Молода Тигриця".

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники не змогли обійти увагою такий оригінальний наряд улюбленої артистки і залишили безліч коментарів.

"Радість бачити тебе щасливою, на серце мед"

"Шалена імператриця, де твій кавалер?"

"Тигриця"

"Тинулиик, навіть не знаю що сяє яскравіше - цей леопард або твої очі

"Уххххх... Краса"

"Така кокетка"

"Я ворвусь в твоє життя як кицяяя"

"Мама кішка"

"Яка Жар птиця, таких слів...мовчу;))"

"Тін, ну ти і красуня"

"У мене аж щелепа відвисла"

"Справжня пантера. я ворвусь в твоє життя, як кицька, Арррр"

"Тыхрицааа ухххх, ну незрівнянна, незрівнянна"

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль шокувала образом "хуліганки" у сукні BALMAIN на ефірі Голос країни 9.

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