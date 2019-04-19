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Молода тигриця: Тіна Кароль приголомшила незвичайним вбранням від українського дизайнера


Оригінальний образ співачки по достоїнству оцінили її шанувальники

У четвер, 18 квітня в Києві пройшла церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця 2019", гостями якої стали вершки українського музичного товариства. Вийшла у світ і Тіна Кароль, яка блиснула на червоній доріжці вельми оригінальним вбранням від українського дизвйнера Юлії Магдич. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка вибрала для заходу вузьку чорну оксамитову спідницю в підлогу з невеликим шлейфом, а родзинкою образу став білий корсет з відкритими плечима з вишитим золотом зображенням тигра. Завершили ефектний "лук" красиво укладені на одну сторону локони, великі сережки і фірмова червона помада, а також витончена прикраса на шиї.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна супроводила публікацію грайливими підписами: "Я ворвусь в твоє життя кошеням!" і "Молода Тигриця".

 

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники не змогли обійти увагою такий оригінальний наряд улюбленої артистки і залишили безліч коментарів.

  • "Радість бачити тебе щасливою, на серце мед"
  • "Шалена імператриця, де твій кавалер?"
  • "Тигриця"
  • "Тинулиик, навіть не знаю що сяє яскравіше - цей леопард або твої очі
  • "Уххххх... Краса"
  • "Така кокетка"
  • "Я ворвусь в твоє життя як кицяяя"
  • "Мама кішка"
  • "Яка Жар птиця, таких слів...мовчу;))"
  • "Тін, ну ти і красуня"
  • "У мене аж щелепа відвисла"
  • "Справжня пантера. я ворвусь в твоє життя, як кицька, Арррр"
  • "Тыхрицааа ухххх, ну незрівнянна, незрівнянна"

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль шокувала образом "хуліганки" у сукні BALMAIN на ефірі Голос країни 9.

Ми також писали, що Тіна Кароль зачарувала фігурою в облягаючій оксамитовій сукні.

Раніше Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль.

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