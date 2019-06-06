Мокрая девочка: Алессандра Амбросио восхищает стройной фигурой в бикини

Алессандра Амбросио – пример идеальной женщины. В свои 38 лет она успела построить успешную карьеру, родить двоих детей, обосновать собственный бизнес, а при этом всем остаться в идеальной форме, как будто она и не сходила с подиума Victoria’s Secret. Почему бы при таком раскладе не расслабиться? И этим супермодель занимается с завидным постоянством. Так, ее чаще можно заметить на пляже, чем в городе на светской тусовке. Сама девушка признавалась в многочисленных интервью, что не может жить без океана и солнца. Что ж, глядя на ее страницу в Instagram, охотно верим.

Новое фото получилось как всегда откровенным (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Несколько часов назад она опубликовала новое фото. Алессандра лежит в воде в крошечном бикини, соблазнительно прогнувшись и подставив свое безупречное тело солнцу. Кадр, сделанный сверху, полной мерой передает всю красоту и супермодели, а также окружающей ее природы. "Защита нашей планеты – ответственность каждого", – написала она под фото.

Но природа не так сильно впечатлила ее подписчиков, как сама бразильская красавица.

Мелководье. Глубокое желание

Красиво... Защитим и восстановим нашу Мать Землю

Восхитительна

Такая горячая

Правда, но слишком много жадных людей предпочитают деньги, а не свою великолепную планету

Прекрасная русалка

Ох, королева

Истинные слова...! Красивая картинка тебя, как обычно

Прекрасный вариант загара

Мой любимый ангел

Волшебная картинка

Красиво и привлекательно

Жгучая кожа чувствует себя исцеленной в воде

Ты удивительна

Алессандра Амбросил в купальнике своего бренда (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нужно отметить, что многие возмутились, что фото никак не вдохновляет на защиту природы.

Фотография не похожа на защиту планеты

Как ваша фотография в купальнике поможет? Не очень вдохновляет.

Я не понимаю, как это фото связано с подписью

Ты будешь позировать в бикини и делать это?

Но на самом деле, наверняка главная цель фото, как и всех подобных – прорекламировать свою линию купальников GAL Floripa.