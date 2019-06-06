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Мокрая девочка: Алессандра Амбросио восхищает стройной фигурой в бикини

Lite » Мода 06.06.2019 - 20:29
Мокрая девочка: Алессандра Амбросио восхищает стройной фигурой в бикини
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Алессандра Амбросио показала новый откровенный снимок в купальнике

Алессандра Амбросио – пример идеальной женщины. В свои 38 лет она успела построить успешную карьеру, родить двоих детей, обосновать собственный бизнес, а при этом всем остаться в идеальной форме, как будто она и не сходила с подиума Victoria’s Secret. Почему бы при таком раскладе не расслабиться? И этим супермодель занимается с завидным постоянством. Так, ее чаще можно заметить на пляже, чем в городе на светской тусовке. Сама девушка признавалась в многочисленных интервью, что не может жить без океана и солнца. Что ж, глядя на ее страницу в Instagram, охотно верим.

Мокрая девочка: Алессандра Амбросио восхищает стройной фигурой в бикиниНовое фото получилось как всегда откровенным (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

Несколько часов назад она опубликовала новое фото. Алессандра лежит в воде в крошечном бикини, соблазнительно прогнувшись и подставив свое безупречное тело солнцу. Кадр, сделанный сверху, полной мерой передает всю красоту и супермодели, а также окружающей ее природы. "Защита нашей планеты – ответственность каждого", – написала она под фото.
Но природа не так сильно впечатлила ее подписчиков, как сама бразильская красавица.

  • Мелководье. Глубокое желание
  • Красиво... Защитим и восстановим нашу Мать Землю
  • Восхитительна
  • Такая горячая
  • Правда, но слишком много жадных людей предпочитают деньги, а не свою великолепную планету
  • Прекрасная русалка
  • Ох, королева
  • Истинные слова...! Красивая картинка тебя, как обычно
  • Прекрасный вариант загара
  • Мой любимый ангел
  • Волшебная картинка
  • Красиво и привлекательно
  • Жгучая кожа чувствует себя исцеленной в воде
  • Ты удивительна

Мокрая девочка: Алессандра Амбросио восхищает стройной фигурой в бикини

Алессандра Амбросил в купальнике своего бренда (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нужно отметить, что многие возмутились, что фото никак не вдохновляет на защиту природы.

  • Фотография не похожа на защиту планеты
  • Как ваша фотография в купальнике поможет? Не очень вдохновляет.
  • Я не понимаю, как это фото связано с подписью
  • Ты будешь позировать в бикини и делать это?

Но на самом деле, наверняка главная цель фото, как и всех подобных – прорекламировать свою линию купальников GAL Floripa.

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