Мокра дівчинка: Алессандра Амбросіо захоплює стрункою фігурою в бікіні

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра Амбросіо показала новий відвертий знімок в купальнику

Алессандра Амбросіо – приклад ідеальної жінки. У свої 38 років вона встигла побудувати успішну кар'єру, народити двох дітей, створити власний бізнес, а при цьому залишитися в ідеальній формі, як ніби вона і не сходила з подіуму Victoria's Secret. Чому б за такого розкладу не розслабитися? І цим супермодель займається з завидною постійністю. Так, її частіше можна помітити на пляжі, ніж у місті на світській тусовці. Сама дівчина зізнавалася в численних інтерв'ю, що не може жити без океану і сонця. Що ж, дивлячись на її сторінку в Instagram, охоче віримо.

Нове фото вийшло як завжди відвертим (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кілька годин тому вона опублікувала нове фото. Алессандра лежить у воді в крихітному бікіні, спокусливо прогнувшись і підставивши своє бездоганне тіло сонцю. Кадр, зроблений зверху, повною мірою передає всю красу і супермоделі, а також оточуючої її природи. "Захист нашої планети – відповідальність кожного", – написала вона під фото.

Але природа не так сильно вразила її фоловерів, як сама бразильська красуня.

Мілководдя. Глибоке бажання

Красиво... Захистимо і відновимо нашу Матір Землю

Чудова

Така гаряча

Правда, але занадто багато жадібних людей воліють гроші, а не свою чудову планету

Прекрасна русалка

Ох, королева

Щирі слова...! Красива картинка тебе, як зазвичай

Прекрасний варіант засмаги

Мій коханий ангел

Чарівна картинка

Красиво і привабливо

Пекуча шкіра відчуває себе исцеленной у воді

Ти дивна

Алессандра Амбросил в купальнику свого бренду (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Треба відзначити, що багато з них обурилися, що фото ніяк не надихає на захист природи.

Фотографія не схожа на захист планети

Як ваша фотографія в купальнику допоможе? Не дуже надихає.

Я не розумію, як це фото пов'язано з підписом

Ти будеш позувати в бікіні і робити це?

Але насправді, напевно, головна мета фото, як і всіх подібних – прорекламувати свою лінію купальників GAL Floripa.