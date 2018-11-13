Модний конфуз: Меган Маркл з'явилася на публіці в брудних колготах

Фото: Меган Маркл (instagram.com/duchessmeghanforever)

Швидше за все, виною всьому стала дощова погода

Днями члени королівської родини Великобританії відвідали щорічний фестиваль пам'яті, який пройшов у Роял Альберт-Холі в Лондоні. Захід було приурочено до 100-річчя закінчення Першої світової війни. 37-річна Меган Маркл, яка готується вперше стати мамою, потрапила в модний конфуз, передає Yahoo.

Герцогиня Сассекська з'явилася на публіці в чорному пальто з поясом на талії від Stella McCartney і човниках від Маnоlо Вlаhnik і тим самим дотрималася дрес-коду. Однак увагу користувачів мережі притягли її колготки. На знімках з заходу на ногах Меган помітно чи то мокрі, чи брудні плями.

Фото: Меган Маркл (twitter.com/MeadhbhMcGrath)

Крім того, деякі також зазначили, що колір колгот не відповідає натуральному тону шкіри герцогині, до того ж вони занадто блискучі.

"В таких добре танцювати джайв на проекті "Танці з зірками“, а не відвідувати серйозний захід", — обурювалися знавці правил дрес-коду.

"Вона пролила на них вино?", — звучали питання в мережі.

"Меган знову одягла своє улюблене пальто Stella Mccartney, в якому вона вже з'являлася в Кардіффі, але я не можу відірвати очей від блискучих колготок", — пишуть в інтернеті.

Фото: Меган Маркл (instagram.com/familiareal_18)

Насправді, як пише видання, все пояснюється простіше — в цей вечір йшов сильний дощ. І Меган, судячи з усього, стала однією ногою в калюжу, виходячи з машини. Якщо придивитися, краплі дощу видно також на її сукні і на брюках Гаррі.

Зазначимо, що це не перший конфуз з ногами Меган Маркл. Раніше на публіці вона часто з'являлася і зовсім без колготок, що, як відомо, не схвалює королева. Такого ніколи не дозволяє собі дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, принц Гаррі показав особисте фото вагітної Меган Маркл.

До речі, вагітна Меган Маркл вразила стильним "індиго" під час поїздки в Нову Зеландію.

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Відео: (video.rbc.ua)