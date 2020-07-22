Модные женские сумки 2020: стилист назвала главные тренды

Актуальная сумка очень важна при создании модного образа
Как известно, любой лук можно преобразить актуальной сумкой и обувью. Сейчас тенденции меняются больше в деталях. Стилист Карина Каприэлова рассказала на своей странице в Instagram о главных трендах этого сезона, которые помогут вам обзавестись модной сумочкой.
Модные женские сумки 2020:
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1. Тонкая или крупная цепь. Актуальность сумке придаст крупная цепь
2. Сумка-мешок лучше как у Bottega Veneta, с крупным плетением
3.Авоська или текстильная сумка. Лучше текстильная, они сейчас наиболее актуальны
4. Поясная сумка носится через плечо, а не на талии
5. Прозрачность сейчас лучше выбирать с сумкой внутри
6. Мягкая сумка или геометричная. Лучше геометричная, так как в сумках правит балом минимализм
7. Клатч должен быть выпендрежным. Он должен отличаться формой, фактурой или размером
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
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