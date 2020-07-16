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Впишутся в любой гардероб: топ-5 трендовых вещей на лето

Четверг 16 июля 2020 16:33
Впишутся в любой гардероб: топ-5 трендовых вещей на лето
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Чтобы выглядеть стильно и актуально, обязательно добавьте их в свой гардероб

Хотите быть этим летом стильной и модной красоткой? Тогда нужно срочно обзавестись некоторыми предметами гардероба! Стилист Кира Алипа выбрала на своей странице в Instagram самые трендовые актуальные летние вещи, которые идеально впишутся в любой гардероб.

Топ-5 вещей на лето 2020:

1. Бермуды - уже не первый сезон в трендах, но этим летом они взлетели на пик популярности. Прекрасно впишутся как в офисный образ, так и в комплект для отдыха

Впишутся в любой гардероб: топ-5 трендовых вещей на лето

2. Блуза с рукавами буфами - создаст романтичное и даже праздничное настроение твоему комплекту. Но учти, не всем фигурам подойдёт такая блуза, поэтому блюди

Впишутся в любой гардероб: топ-5 трендовых вещей на лето

3. Светлый пиджак - он сделает собранным и интересным даже простой образ с джинсами и футболкой

Впишутся в любой гардероб: топ-5 трендовых вещей на лето


4. Платье-рубашка - мне кажется, я об этой форме платья говорю каждый день. Но это действительно самый универсальный крой платья для любой фигуры, к тому же многофункциональность такого платья просто зашкаливает

Впишутся в любой гардероб: топ-5 трендовых вещей на лето

5. Сумка-корзинка - она может быть из соломы, рафии или ротанга и она уместна только летом, и практически в любом летнем образе она смотрится идеально

Впишутся в любой гардероб: топ-5 трендовых вещей на лето

Иллюстративное фото (instagram.com/kira_alipa)

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова назвала топ-5 правил, которые помогут оставаться модной всегда.

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