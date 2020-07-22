Модні жіночі сумки 2020: стиліст назвала головні тренди

Ілюстративне фото (pexels.com)

Актуальна сумка дуже важлива при створенні модного образу

Як відомо, будь-який лук можна перетворити актуальною сумкою і взуттям. Зараз тенденції змінюються більше в деталях. Стиліст Карина Капріелова розповіла на своїй сторінці в Instagram про головні тренди цього сезону, які допоможуть вам обзавестися модною сумочкою.

Модні жіночі сумки 2020:

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1. Тонкий або великий ланцюг. Актуальність сумці додасть великий ланцюг

2. Сумка-мішок краще як у Bottega Veneta, з великим плетінням

3.Авоська або текстильна сумка. Краще текстильна, вони зараз найбільш актуальні

4. Поясна сумка носиться через плече, а не на талії

5. Прозорість зараз краще вибирати з сумкою всередині

6. М'яка сумка або геометрична. Краще геометрична, так як в сумках править балом мінімалізм

7. Клатч повинен бути яскравим. Він повинен відрізнятися формою, фактурою або розміром

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

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