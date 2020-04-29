Модницям на замітку: стиліст назвала топ-5 головних помилок жіночого гардероба

Експерт розповіла, в чому може бути причина того, що ви не виглядаєте стильно
Чому я все ще не виглядаю стильно? Як показує практика, це питання мучить дуже і дуже багатьох. Стиліст-блогер Катерина Соколовська, яка раніше поділилася головними весняними трендами, на своїй сторінці в Instagram опублікувала корисний чек-лист головних помилок жіночого гардеробу, щоб ви перевірили себе.
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Нерідко виявляється така кількість "підводних каменів", а дівчата й не здогадувалися про їх існування!
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Якщо ви зараз "впізнали в обличчя" помилки, не поспішайте позбавлятися від своїх речей або спонтанно замовляти відсутнє - гарненько все обміркуйте і вирішіть, що вам слід поміняти або придбати.
Топ-5 помилок жіночого гардеробу:
1. Мало базових речей
Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)
2. Мало акцентів
Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)
3. Незнання свого кольору і фасону
Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)
4. Не враховуєте психотип
Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)
5. Зміна життєвої ситуації
Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)
Нагадаємо, співачка Санта Дімопулос назвала модні тренди сезону весна-літо 2020. На її думку, актуальними будуть червоний колір, тотал денім, геометрія, тропічний принт та інші модні фішки.