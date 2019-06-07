Модная девчонка: 37-летняя Наталья Водянова восхитила стройной фигурой в коротком платье

Наталья Водянова недавно улетела в Монако на всемирный форум предпринимателей, где рассказала о работе Фонда «Обнаженные сердца». А также подготовила для поклонников массу стильных сияющих образов. Несколько часов назад филантроп и модель опубликовала очередной пост, где поведала о новом выгодном сотрудничестве, а также продемонстрировала необычный лук. Наталья примерила короткое очаровательное платье с растительным принтом, главная изюминка которого – воротник, украшенный камнями. Оно подчеркнуло длину и стройность ног знаменитой красавицы, а также ее неувядающую молодость. Дополнили наряд солнцезащитные очки, небольшая серебристая сумочка на цепочке от Paco Rabanne, а также босоножки на устойчивом каблуке.

Наталья Водянова в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

«Я так рада объявить об эксклюзивном партнерстве @elbi с самым известным в мире универмагом класса люкс @Harrods, чтобы собрать деньги для @nspcc_official… В течение следующих 3-х недель мы выпустим несколько самых эксклюзивных и невероятных продуктов, чтобы помочь защитить детей в Великобритании от жестокого обращения. Следите за @elbi, чтобы в режиме реального времени узнавать о новых товарах, таких как сумка @pacorabanne. Вы должны быть там, чтобы выиграть», – подписала она фото. Реакция фолловеров не заставила себя ждать.

Как всегда прекрасна!

Наталья, милосердие – это что-то неоценимое

Вау!

Супер

Ты выглядишь фантастически

Модная девчонка

У вас есть одежда, которую вы надели бы хотя бы три раза? Всегда в разных нарядах

Очень стильно, Наталья

Не прячьте красоту за очками, пожалуйста

Эти ноги

Супер стиль

Чудное платьишко и сумочка

Клевая, обожаю

Наташа, ты космос

Как же я люблю ваши фото, шикарны, и вы шикарны

Красавица

Супермодель подготовила массу стильных образов (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, вчера Наталья успела примерить еще один образ. На выступление она пришла в стильном белом брючном костюме, которые дополнила туфлями на шпильке.