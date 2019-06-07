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Модна дівчинка: 37-річна Наталія Водянова захопила стрункою фігурою в короткій сукні


Супермодель показала новий образ з робочої поїздки

Наталя Водянова нещодавно полетіла в Монако на всесвітній форум підприємців, де розповіла про роботу Фонду «Оголені серця». А також підготувала для шанувальників масу стильних сяючих образів. Кілька годин тому філантроп і модель опублікувала новий пост, де розповіла про взаємовигідну співпрацю, а також продемонструвала незвичайний лук. Наталія приміряла коротке чарівне плаття з рослинним узором, головна перевага якого – комір, прикрашений камінням. Воно підкреслило довжину і стрункість ніг знаменитої красуні, а також її нев'янучу молодість. Доповнили вбрання сонцезахисні окуляри, невелика срібляста сумочка на ланцюжку від Paco Rabanne, а також босоніжки на стійкому каблуці.

Наталя Водянова в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

«Я так рада оголосити про ексклюзивне партнерство @elbi з найвідомішим у світі універмагом класу люкс @Harrods, щоб зібрати гроші для @nspcc_official... протягом наступних 3-х тижнів ми випустимо кілька найбільш ексклюзивних і неймовірних продуктів, щоб допомогти захистити дітей у Великобританії від жорстокого поводження. Слідкуйте за @elbi, щоб в режимі реального часу дізнаватися про нові товари, таких як сумка @pacorabanne. Ви повинні бути там, щоб виграти», – підписала вона фото. Реакція фоловерів не змусила себе чекати.

  • Як завжди прекрасна!
  • Наталя, милосердя – це що-то неоціненне
  • Вау!
  • Супер
  • Ти виглядаєш фантастично
  • Модна дівчинка
  • У вас одяг, яку ви одягнули б хоча б три рази? Завжди в різних вбраннях
  • Дуже стильно, Наталія
  • Не ховайте красу за очками, будь ласка
  • Ці ноги
  • Супер стиль
  • Чудове платтячко і сумочка
  • Кльова, обожнюю
  • Наташа, ти космос
  • Як же я люблю ваші фото, шикарні, і ви шикарні
  • Красуня

Супермодель підготувала безліч стильних образів (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, вчора Наталя встигла приміряти ще один образ. На виступ вона прийшла в стильному білому брючному костюмі, які доповнила туфлями на шпильці.

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