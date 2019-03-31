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Вот это фигура: 48-летняя Клаудия Шиффер появилась на обложке китайского Vogue

Lite » Мода 31.03.2019 - 10:56
Вот это фигура: 48-летняя Клаудия Шиффер появилась на обложке китайского Vogue
Фото: Клаудиа Шиффер (instagram.com/claudiaschiffer)

Супермодель 90-х снялась для номера, посвященного памяти великого модельера Карла Лагерфельда

Знаменитая супермодель 90-х Клаудиа Шиффер очень редко снимается для глянцевых журналов, однако она сделала исключение для китайского Vogue. 48-летняя звезда украсила обложку номера, который издание посвятило памяти великого модельера Карла Лагерфельда, умершего месяц назад.

Отметим, что Клаудиа появилась сразу на двух обложках. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На первом фото немецкая модель позирует сидя в черном платье Chanel с корсетом, украшенном золотистыми цветами. Ее распущенные волосы украсили черной заколкой.

Вот это фигура: 48-летняя Клаудия Шиффер появилась на обложке китайского Vogue

Фото: Клаудиа Шиффер (instagram.com/claudiaschiffer)

На второй обложке позировали сразу три музы Лагерфельда - вместе с Шиффер  снялись модели Александра Пивоварова и Грейс Элизабет. Все красотки позировали в нарядах, созданных Кайзером моды для дома Chanel.

Вот это фигура: 48-летняя Клаудия Шиффер появилась на обложке китайского Vogue

Фото: (instagram.com/claudiaschiffer)

Она не раз говорила в интервью, что Карл Лагерфельд стал ее крестным отцом в мире моды, а дебют на весеннем показе Chanel Couture в 1989 году перевернул всю ее карьеру.

Отметим, что Клаудиа просто потрясающе выглядит и может похвастаться точеной фигурой. При этом 48-летняя модель вместе с мужем Мэттью Воном воспитывает троих детей — 16-летнего Каспара, 14-летнего Клементина и восьмилетнюю Козиму Вайолет Вон Драммонд.

Напомним, Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер трогательно попрощались с Карлом Лагерфельдом.

Мы также сообщали, что 5 марта дом Chanel представил публике последнюю коллекцию Карла Лагерфельда, созданную легендарным кутюрье для модного дома Chanel. Напомним, что Лагерфельд умер на 86-м году жизни 19 февраля.

Также отметим, что Ирина Шейк в неожиданно строгом образе снялась для рекламной кампании Burberry

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