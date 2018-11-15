Мода вне возраста: стильная 51-летняя бабушка из Италии стала звездой Instagram

Фото: Жаклин Берридо Писано (коллаж РБК-Украина)

Она доказывает, что можно выглядеть прекрасно в любом возрасте

Жительница Италии Жаклин Берридо Писано доказала, что в любом возрасте можно выглядеть стильно и модно, а также стать популярной в сети. Сейчас 51-летняя женщина - настоящая звезда Instagram, у ее аккаунта 480 тысяч подписчиков. Все благодаря тому, что Жаклин выглядит намного моложе своих лет и регулярно радует фолловеров яркими снимками в разнообразных нарядах и даже бикини, пишет Micetimes.

Завести аккаунт в соцсетях ее уговорил сын Стефан. Жаклин всегда восхищала окружающих своим вкусом, и наследник решил, что "мамино прочтение моды и красоты" может быть интересно другим.

Фото: Жаклин Берридо Писано (instagram.com/realfashionist)

Через два года на Instagram Жаклин уже были подписаны 400 тысяч человек, а вскоре о длинноногой красавице написала британская газета The Sun, назвав ее самой горячей бабушкой в мире. Неудивительно, ведь на вид ей можно дать около 30 лет. Однако у нее есть 30-летняя дочь и две внучки!

Фото: Жаклин Берридо Писано (instagram.com/realfashionist)

"Я никогда не пыталась следовать стереотипам по поводу женской красоты. В любом возрасте можно выглядеть красиво. В любом случае, наше тело – это просто оболочка для нашей души", - сказала Писано.

Модная бабушка - сторонница правильного питания и очень любит заниматься спортом.

Фото: Жаклин Берридо Писано (instagram.com/realfashionist)

Напомним, певица Вера Брежнева поразила поклонников стильным нарядом.

Мы также писали о том, что в сети набирает популярность странный новый тренд - цветные зубы.Такое нововведение предложила американская косметическая марка Chrom, которая на своей странице в Instagram предложила клиентам придать эмали новый оттенок с помощью специального лака.

А также о том, что блогер раскрутил несуществующий бренд на Парижской неделе моды. Он создал сайт бренда, сделал визитки, приобрел несколько пар джинсов этого бренда и отправился на Парижскую неделю моды. Блогер активно раздавал свои визитки, общался с моделями, веселился и появлялся на разных вечеринках в образе Певиани.

Видео: РБК-Украина