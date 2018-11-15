Мода поза віком: стильна 51-річна бабуся з Італії стала зіркою Instagram

Фото: Жаклін Берридо Писано (колаж РБК-Україна)

Вона доводить, що можна виглядати чудово в будь-якому віці

Мешканка Італії Жаклін Беррідо Писано довела, що в будь-якому віці можна виглядати стильно і модно, а також стати популярною в мережі. Зараз 51-річна жінка - справжня зірка Instagram, у її аккаунта 480 тисяч підписників. Все завдяки тому, що Жаклін виглядає набагато молодше своїх років і регулярно радує фолловерів яскравими знімками в різноманітних нарядах і навіть бікіні, пише Micetimes.

Завести аккаунт в соцмережах її вмовив син Стефан. Жаклін завжди захоплювала оточуючих своїм смаком, і спадкоємець вирішив, що "мамине прочитання моди і краси" може бути цікаво іншим.

Фото: Жаклін Берридо Писано (instagram.com/realfashionist)

Через два роки на Instagram Жаклін вже були підписані 400 тисяч осіб, а незабаром про довгоногу красуню написала британська газета The Sun, назвавши її самої гарячої бабусею у світі. Не дивно, адже на вигляд їй можна дати близько 30 років. Однак у неї є 30-річна дочка і дві онучки!

Фото: Жаклін Берридо Писано (instagram.com/realfashionist)

"Я ніколи не намагалася слідувати стереотипам з приводу жіночої краси. В будь-якому віці можна виглядати красиво. У будь-якому випадку, наше тіло – це просто оболонка для нашої душі", - сказала Писано.

Модна бабуся - прихильниця правильного харчування і дуже любить займатися спортом.

Фото: Жаклін Берридо Писано (instagram.com/realfashionist)

Нагадаємо, співачка Віра Брежнєва вразила шанувальників стильним вбранням.

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Відео: РБК-Україна