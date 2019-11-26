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Наробила галасу: чому Олена Зеленська вирішила позбавитися скандально відомої сукні

Lite » Мода 26.11.2019 - 10:56
Наробила галасу: чому Олена Зеленська вирішила позбавитися скандально відомої сукні
Олена Зеленська (фото: instagram.com/vogue_ukraine)

Перша леді прийняла несподіване рішення

Олена Зеленська, яка в недавньому інтерв'ю розповіла, як любить знайомити світ з українськими дизайнерами, вирішила використати моду на благо. Сукня від Івана Фролова, в якій вона блищала на інтронізації імператора Нарухіто, буде продано на аукціоні, а кошти спрямовані у фонд «Таблеточки».

Наробила галасу: чому Олена Зеленська вирішила позбавитися скандально відомої сукніНаробила галасу: чому Олена Зеленська вирішила позбавитися скандально відомої сукніОлена в Японії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

«Та сама жовта сукня, яку я одягала на церемонію інтронізації японського Імператора і яка наробила галасу, послужить добрій справі! Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня співчуття, я передаю її як лот для благодійної гала-вечері Tabletochki Giving Tuesday Dinner від @tabletochki_– команди супергероїв, які вже 8 років стоять на захисті діток з онко», – повідомила Олена у своєму мікроблозі.

Наробила галасу: чому Олена Зеленська вирішила позбавитися скандально відомої сукніДругий нарояд також готував Іван Фролов (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, у цього вбрання дійсно багата історія. Плаття, в якому перша леді з'явилася в Японії, було піддано критиці з боку багатьох українських користувачів. Зокрема, його колір, який, як стверджували передплатники Олени, в Японії заборонено. В інтерв'ю українському Vogue Олена розповіла, що була вкрай здивована, коли прочитала подібні відгуки. Адже сама вона була в захваті від образу, реакція на сукню японців теж була позитивною. До того ж гардероб першої леді для поїздки готувався заздалегідь і дуже ретельно. Іван Фролов вивчав всі нюанси події, і допустити помилку було б вкрай складно.

«Наша команда добре підготувалася, ми вивчили японський церемоніальний протокол. Головною вимогою була відповідність кольору сезону, тому ми зупинилися на пастельно-жовтому вбранні для денної церемонії та пастельно-блакитному для вечері», – розповів він відомого глянцю.

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Новини України Елена Зеленская
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