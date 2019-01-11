Мисс Вселенная выходит замуж: горячие фото знойной красотки

Потрясающая Деми-Ли уже скоро станет женой футболиста
Триумфаторка конкурса Мисс Вселенная 2017 Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР обручилась с футболистом Тимом Тибоу. Об этом счастливом событии сам спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.
"Спасибо, что ты сказала "да" и сделала меня самым счастливым человеком в мире! Ты любовь всей моей жизни, и я не могу дождаться, чтобы провести остаток своей жизни с тобой", - написал 31-летний Тибоу.
Тим и Деми-Ли (фото: instagram.com/timtebow)
Тим и Деми-Ли (фото: instagram.com/timtebow)
Тим и Деми-Ли (фото: instagram.com/timtebow)
Отметим, что об отношениях Тима и Деми-Ли стало известно в июле прошлого года.
Сегодня же мы хотим показать вам самые яркие и горячие снимки 23-летней красавицы, которая уже скоро пойдет под венец.
Деми-Ли Нель-Питерс (фото: instagram.com/demileighnp)
Кстати, Деми-Ли изучала деловое администрирование в Северо-западном университете ЮАР. А еще она участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты.
Деми-Ли Нель-Питерс (фото: instagram.com/demileighnp)
Напомним, что в 2018 году наивысшую награду за красоту получила Катриона Магнайон Грэй.
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Видео: РБК-Украина