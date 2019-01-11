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Мисс Вселенная выходит замуж: горячие фото знойной красотки

Lite » Мода 11.01.2019 - 11:11
Мисс Вселенная выходит замуж: горячие фото знойной красотки
Коллаж РБК-Украина

Потрясающая Деми-Ли уже скоро станет женой футболиста

Триумфаторка конкурса Мисс Вселенная 2017 Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР обручилась с футболистом Тимом Тибоу. Об этом счастливом событии сам спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте. 

"Спасибо, что ты сказала "да" и сделала меня самым счастливым человеком в мире! Ты любовь всей моей жизни, и я не могу дождаться, чтобы провести остаток своей жизни с тобой", - написал 31-летний Тибоу.

Мисс Вселенная выходит замуж: горячие фото знойной красотки

Тим и Деми-Ли (фото: instagram.com/timtebow)

Мисс Вселенная выходит замуж: горячие фото знойной красотки

Тим и Деми-Ли (фото: instagram.com/timtebow)

Мисс Вселенная выходит замуж: горячие фото знойной красотки

Тим и Деми-Ли (фото: instagram.com/timtebow)

Отметим, что об отношениях Тима и Деми-Ли стало известно в июле прошлого года. 

Сегодня же мы хотим показать вам самые яркие и горячие снимки 23-летней красавицы, которая уже скоро пойдет под венец.

 

Деми-Ли Нель-Питерс (фото: instagram.com/demileighnp)

Кстати, Деми-Ли изучала деловое администрирование в Северо-западном университете ЮАР. А еще она участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты.

 

Деми-Ли Нель-Питерс (фото: instagram.com/demileighnp)

Напомним, что в 2018 году наивысшую награду за красоту получила Катриона Магнайон Грэй

Также мы писали о том, что дизайнер рассказал, как создавал платье Мисс Вселенной.

Видео: РБК-Украина

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