Міс Всесвіт виходить заміж: пікантні фото гарячої красуні

Колаж РБК-Україна

Приголомшлива Демі-Лі вже скоро стане дружиною футболіста

Тріумфаторка конкурсу Міс Всесвіт 2017 Демі-Лі Нель-Пітерс з ПАР заручилася з футболістом Тімом Тібоу. Про цю щасливу подію сам спортсмен повідомив у своєму Instagram-акаунті.

"Спасибі, що ти сказала "так" і зробила мене найщасливішою людиною у світі! Ти кохання всього мого життя, і я не можу дочекатися, щоб провести залишок свого життя з тобою", - написав 31-річний Тібоу.

Тім і Демі-Лі (фото: instagram.com/timtebow)

Тім і Демі-Лі (фото: instagram.com/timtebow)

Тім і Демі-Лі (фото: instagram.com/timtebow)

Зазначимо, що про відносини Тіма і Демі-Лі стало відомо в липні минулого року.

Сьогодні ж ми хочемо показати вам найяскравіші та гарячі знімки 23-річної красуні, яка вже скоро піде під вінець.

Демі-Лі Нель-Пітерс (фото: instagram.com/demileighnp)

До речі, Демі-Лі вивчала ділове адміністрування в Північно-західному університеті ПАР. А ще вона бере участь у програмі під назвою Unbreakable по навчанню жінок технікам самозахисту.

Демі-Лі Нель-Пітерс (фото: instagram.com/demileighnp)

Нагадаємо, що в 2018 році найвищу нагороду за красу отримала Катріона Магнайон Грей.

Також ми писали про те, що дизайнер розповів, як створював сукні Міс Всесвіту.

Відео: РБК-Україна