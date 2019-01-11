Міс Всесвіт виходить заміж: пікантні фото гарячої красуні

Приголомшлива Демі-Лі вже скоро стане дружиною футболіста
Тріумфаторка конкурсу Міс Всесвіт 2017 Демі-Лі Нель-Пітерс з ПАР заручилася з футболістом Тімом Тібоу. Про цю щасливу подію сам спортсмен повідомив у своєму Instagram-акаунті.
"Спасибі, що ти сказала "так" і зробила мене найщасливішою людиною у світі! Ти кохання всього мого життя, і я не можу дочекатися, щоб провести залишок свого життя з тобою", - написав 31-річний Тібоу.
Тім і Демі-Лі (фото: instagram.com/timtebow)
Тім і Демі-Лі (фото: instagram.com/timtebow)
Тім і Демі-Лі (фото: instagram.com/timtebow)
Зазначимо, що про відносини Тіма і Демі-Лі стало відомо в липні минулого року.
Сьогодні ж ми хочемо показати вам найяскравіші та гарячі знімки 23-річної красуні, яка вже скоро піде під вінець.
Демі-Лі Нель-Пітерс (фото: instagram.com/demileighnp)
До речі, Демі-Лі вивчала ділове адміністрування в Північно-західному університеті ПАР. А ще вона бере участь у програмі під назвою Unbreakable по навчанню жінок технікам самозахисту.
Демі-Лі Нель-Пітерс (фото: instagram.com/demileighnp)
Нагадаємо, що в 2018 році найвищу нагороду за красу отримала Катріона Магнайон Грей.
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Відео: РБК-Україна