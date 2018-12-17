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Красота по-филиппински: яркие фото Мисс Вселенной 2018

Lite » Стиль и мода 17.12.2018 - 11:41
Красота по-филиппински: яркие фото Мисс Вселенной 2018
Фото: Катриона Грей (Коллаж РБК-Украина)

Интересные факты из жизни новой мисс Вселенная

Катриона Магнайон Грэй, новая Мисс Вселенная 2018, которая обошла почти 100 красавиц со всего мира, и надела корону победительницы стала четвертой по счету филиппинкой, которая получила наивысшую награду за красоту.

Красота по-филиппински: яркие фото Мисс Вселенной 2018Фото: Нет, это не Венеция, Катриона Грэй среди живописных достопримечательностей Лас-Касаса, Батаан (РБК-Украина)

Однако, не только безупречная фигура и красивое лицо стала залогом ее победы. Катриона — девушка с огромным количеством интересов и хобби. Выросшая в живописных ландшафтах Австралии, красавица обрела глубокую любовь к природе, полюбила активный образ жизни и приобрела беззаботный характер.

С тех пор как она переехала в Азию, Катриона стала одной из самых востребованных коммерческих моделей в этой части света. На ее счету съемки в региональных и глобальных кампаниях, а также она стала украшением множества обложек журналов. 

Что касается ее талантов, то мисс Вселенная является начинающим автором песен и певицей, владеет собственным бизнесом, ведет успешный блог, увлекается фотографией, а также она начинающий художник.

Красота по-филиппински: яркие фото Мисс Вселенной 2018Фото: Чувственная Катриона на фоне филлипинской природы (Коллаж РБК-Украина)

Примечательно, что участвовать в конкурсах красоты девушка начала в довольно юном возрасте, уже в 5 лет она стала победительницей  Маленькая Мисс Филиппины 1999. После чего стала получать большое количество предложений и много сниматься, отложив "на потом" серьезные конкурсы. Вернулась она к ним только 2016 году, когда участвовала в Мисс Филлипины и Мисс Мира, и если в первом - она победила, то во втором - вошла в пятерку лучших. В этом году Катриона опять стала победительницей в своей стране, и это позволило ей выдвинуть свою кандидатуру на международный конкурс.

Красота по-филиппински: яркие фото Мисс Вселенной 2018

Фото: Сеньорита - так подписала эту фотосессию Катриона Грэй в своем блоге (Коллаж РБК-Украина)

Интересен тот факт, что во время части Мисс Вселенная 2018, посвященной вопросам и ответам, Грэй высказалась за медицинский каннабис, свободу прессы и движение «Me Too». Когда ее спросили, должны ли страны добиваться введения ограничений на иммиграцию, она ответила: "Я думаю, что в каждой стране должны быть свои правила и нормы, но для того, чтобы общество процветало.. мы должны быть открыты для любви и принятия друг друга".

Факты о Катрионе:
Место рождения Катрионы - Кернс, Квинсленд, Австралия
У Катрионы есть второе имя — Элиза
Рост - 178 см
Цвет волос - коричневый
Цвет глаз - коричневый

Кроме того ранее мы писали о том, что на конкурсе Мисс Вселенная 2018 одна из участниц попала в расистский скандал. Она насмехалась над участницами из Азии.

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