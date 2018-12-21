Мішель Обама вийшла у світ в яскравій сукні і чоботях за 4 тисячі доларів

Фото: Мішель Обама (Getty Images)

Колишня перша леді презентувала в Нью-Йорку свою нову книгу

Колишня перша леді США Мішель Обама тепер може дозволити собі набагато більш вільний стиль в одязі, що вона і продемонструвала днями. На презентацію своєї нової книги "Становлення" в Нью-Йорку дружина екс-президента США прийшла в дуже ефектному і пам'ятному образі.

Мішель взяла участь у паблік-тоці разом з відомою актрисою Сарою Джесікою Паркер. Обама вийшла на сцену в шовковій сукні яскраво-жовтого кольору в підлогу і блискучих ботфортах Balenciaga вартістю близько 4 тисяч доларів.

Яскравий наряд з весняної колекції 2019 року вона доповнила прикрасами від Jennifer Fisher за 550 доларів.

Фото: Мішель Обама і Сара Джесіка Паркер (Getty Images)

Несподіваний образ екс-першої леді припав до душі шанувальникам, судячи з реакції в залі.

Зазначимо, що Сара Джессіка Паркер також виглядала дуже стильно - вона вибрала для паблік-току плаття-футляр темно-фіолетового кольору, усипане паєтками.

Фото: Мішель Обама і Сара Джесіка Паркер (Getty Images)

У розмові з актрисою Мішель розповіла, що коли її чоловік був президентом, вона намагалася всіляко підтримувати молодих дизайнерів.

"Мені було потрібно не переступити за тонку межу. Я повинна була виділятися, не затьмарюючи інших, зливатися, але не зникати. Як темношкіра жінка, я знала, що мене будуть критикувати, якщо одягнуся дуже ефектно або, навпаки, зроблю випадковий вибір. З цієї причини я все комбінувала. Носила і Michael Kors, і Gap...", – поділилася Обама..

Фото: Мішель Обама (Getty Images)

Нагадаємо, дружина екс-президента США Барака Обами написала книгу, в якій розповіла про своє життя, у тому числі у Білому домі в якості першої леді. Після виходу книги Мішель вирушила у промотур.

Відмітимо, що голлівудська зірка Сандра Буллок засвітилася в сукні від українського бренду. Знаменитість потрапила в об'єктиви фотографів, коли прибула на шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорку. Сандра вибрала довге чорне плаття в білий горошок від elenareva.

Ми також писали про те, що знаменита британська співачка Дуа Ліпа вийшла на сцену в яскравому образі від українського дизайнера. Артистка виступила на святковому концерті в Чикаго в эффектному міні-платті бірюзового кольору з колекції Resort 2019 Наталії Зінько.

До речі, колишня перша леді Мішель Обама розповіла, які поради вона дала б при зустрічі дружині принца Гаррі Меган Маркл.

Відео: РБК-Україна