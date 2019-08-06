ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Миру нужно больше злых женщин: Анджелина Джоли снялась для глянца и дала откровенное интервью

Lite » Мода 06.08.2019 - 14:27
Миру нужно больше злых женщин: Анджелина Джоли снялась для глянца и дала откровенное интервью
Анджелина Джоли (фото: elle.com)

44-летняя актриса вернулась к активной светской жизни

Анджелина Джоли в последнее время на слуху. Активистка и посол доброй воли ООН, она совершает многочисленные  рабочие поездки. А также успевает сниматься для рекламных кампаний (красавица продолжает сотрудничество с Guerlain и другими брендами) и представлять новые фильмы.

Миру нужно больше злых женщин: Анджелина Джоли снялась для глянца и дала откровенное интервьюМиру нужно больше злых женщин: Анджелина Джоли снялась для глянца и дала откровенное интервьюАнджелина Джоли стала героиней сентябрьского ELLE Америка (фото: instagram.com/ElleUSA) 

В преддверии выхода "Малефисента-2" Анджелина Джоли приняла участие в съемке для американской версии знаменитого по всему миру глянцевого журнала ELLE. Само издание назвало работу для сентябрьского выпуска "праздником всех свободно мыслящих женщин, которые наложили на себя свое заклинание".

Миру нужно больше злых женщин: Анджелина Джоли снялась для глянца и дала откровенное интервьюАктриса примерила массу стильных образов (фото: instagram.com/ElleUSA) 

44-летняя красавица примерила массу стильных образов. К слову, все они закрытые и сдержанные, хотя и весьма гламурные и женственные. Также здесь есть снимки в домашней обстановке с ее любимыми псами. 

Миру нужно больше злых женщин: Анджелина Джоли снялась для глянца и дала откровенное интервьюВыглядит Анджелина просто потрясающе! (фото: instagram.com/ElleUSA) 

Помимо съемки, журнал напечатал развернутое интервью, обрывки из которого уже в свободном доступе на сайте издания. Анджелина рассказывает о воспитании детей, о своей позиции феминистки и в частности – о роли женщины и способности за себя постоять.

Миру нужно больше злых женщин: Анджелина Джоли снялась для глянца и дала откровенное интервью Актриса с домашними любимцами (фото: instagram.com/ElleUSA)

"Злые женщины" – это просто женщины, которые устали от несправедливости и насилия. Женщины, которые отказываются следовать правилам и кодексам, которым они не верят... Женщины, которые не откажутся от своего голоса и прав, даже с риском смерти, тюремного заключения или отвержения со стороны своих семей и общин. Если это злоба, то миру нужно больше злых женщин!".

Миру нужно больше злых женщин: Анджелина Джоли снялась для глянца и дала откровенное интервьюАктриса рассказала изданию много личного (фото: instagram.com/ElleUSA)

"Но верно и то, что женщины не просыпаются каждое утро, желая драться. Мы хотим быть мягкими, заботливыми, грациозными и любящими – не каждый рожден для борьбы. И у нас нет магических способностей. У нас есть возможность поддерживать друг друга и работать со многими великими мужчинами, которые ценят и уважают женщин как своих равных", – объяснила изданию свою позицию Джоли.

Молодая жена Дмитрия Комарова снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана Эшли Грэм засветила роскошную грудь в соблазнительном платье
Новости Украины Анджелина Джолимодамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь