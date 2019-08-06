Миру нужно больше злых женщин: Анджелина Джоли снялась для глянца и дала откровенное интервью

Анджелина Джоли (фото: elle.com)

44-летняя актриса вернулась к активной светской жизни

Анджелина Джоли в последнее время на слуху. Активистка и посол доброй воли ООН, она совершает многочисленные рабочие поездки. А также успевает сниматься для рекламных кампаний (красавица продолжает сотрудничество с Guerlain и другими брендами) и представлять новые фильмы.

Анджелина Джоли стала героиней сентябрьского ELLE Америка (фото: instagram.com/ElleUSA)

В преддверии выхода "Малефисента-2" Анджелина Джоли приняла участие в съемке для американской версии знаменитого по всему миру глянцевого журнала ELLE. Само издание назвало работу для сентябрьского выпуска "праздником всех свободно мыслящих женщин, которые наложили на себя свое заклинание".

Актриса примерила массу стильных образов (фото: instagram.com/ElleUSA)

44-летняя красавица примерила массу стильных образов. К слову, все они закрытые и сдержанные, хотя и весьма гламурные и женственные. Также здесь есть снимки в домашней обстановке с ее любимыми псами.

Выглядит Анджелина просто потрясающе! (фото: instagram.com/ElleUSA)

Помимо съемки, журнал напечатал развернутое интервью, обрывки из которого уже в свободном доступе на сайте издания. Анджелина рассказывает о воспитании детей, о своей позиции феминистки и в частности – о роли женщины и способности за себя постоять.

Актриса с домашними любимцами (фото: instagram.com/ElleUSA)

"Злые женщины" – это просто женщины, которые устали от несправедливости и насилия. Женщины, которые отказываются следовать правилам и кодексам, которым они не верят... Женщины, которые не откажутся от своего голоса и прав, даже с риском смерти, тюремного заключения или отвержения со стороны своих семей и общин. Если это злоба, то миру нужно больше злых женщин!".

Актриса рассказала изданию много личного (фото: instagram.com/ElleUSA)

"Но верно и то, что женщины не просыпаются каждое утро, желая драться. Мы хотим быть мягкими, заботливыми, грациозными и любящими – не каждый рожден для борьбы. И у нас нет магических способностей. У нас есть возможность поддерживать друг друга и работать со многими великими мужчинами, которые ценят и уважают женщин как своих равных", – объяснила изданию свою позицию Джоли.