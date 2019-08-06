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Світу потрібно більше злих жінок: Анджеліна Джолі знялася для глянцю і дала відверте інтерв'ю

Lite » Мода 06.08.2019 - 14:27
Світу потрібно більше злих жінок: Анджеліна Джолі знялася для глянцю і дала відверте інтерв'ю
Анджеліна Джолі (фото: elle.com)

44-річна актриса повернулася до активного світського життя

Анджеліна Джолі останнім часом на слуху. Активістка і посол доброї волі ООН, вона здійснює численні робочі поїздки. А також встигає зніматися для рекламних кампаній (красуня продовжує співпрацю з Guerlain і іншими брендами) і представляти нові фільми.

Світу потрібно більше злих жінок: Анджеліна Джолі знялася для глянцю і дала відверте інтерв'юСвіту потрібно більше злих жінок: Анджеліна Джолі знялася для глянцю і дала відверте інтерв'юАнджеліна Джолі стала героїнею вересневого ELLE Америка (фото: instagram.com/ElleUSA)

Напередодні виходу "Малефисента-2" Анджеліна Джолі взяла участь у зйомці для американської версії знаменитого по всьому світу журналу ELLE. Саме видання назвало роботу для вересневого випуску "святом усіх вільно мислячих жінок, які наклали на себе своє заклинання".

Світу потрібно більше злих жінок: Анджеліна Джолі знялася для глянцю і дала відверте інтерв'юАктриса приміряла масу стильних образів (фото: instagram.com/ElleUSA)

44-річна красуня приміряла масу стильних образів. До речі, всі вони закриті і стримані, хоча і досить гламурні і жіночні. Також тут є знімки в домашній обстановці з її улюбленими псами.

Світу потрібно більше злих жінок: Анджеліна Джолі знялася для глянцю і дала відверте інтерв'юВиглядає Анджеліна просто приголомшливо! (фото: instagram.com/ElleUSA)

Крім зйомки, журнал надрукував розгорнуте інтерв'ю, уривки з якої вже у вільному доступі на сайті видання. Анджеліна розповідає про виховання дітей, про свою позицію феміністки і зокрема – про роль жінки та здатності постояти за себе.

Світу потрібно більше злих жінок: Анджеліна Джолі знялася для глянцю і дала відверте інтерв'ю Актриса з домашніми улюбленцями (фото: instagram.com/ElleUSA)

"Злі жінки" – це просто жінки, які втомилися від несправедливості і насильства. Жінки, які відмовляються дотримуватися правил і кодексів, яким вони не вірять... Жінки, які не відмовляться від свого голосу і прав, навіть з ризиком смерті, тюремного ув'язнення або відкидання з боку своїх сімей і громад. Якщо це злість, то світу потрібно більше злих жінок!".

Світу потрібно більше злих жінок: Анджеліна Джолі знялася для глянцю і дала відверте інтерв'юАктриса розповіла віданню багато особистого (фото: instagram.com/ElleUSA)

"Але вірно і те, що жінки не прокидаються щоранку, бажаючи битися. Ми хочемо бути м'якими, турботливими, граціозними і люблячими – не кожен народжений для боротьби. І у нас немає магічних здібностей. У нас є можливість підтримувати один одного і працювати з багатьма великими чоловіками, які цінують і поважають жінок як рівних", – пояснила виданню свою позицію Джолі.

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