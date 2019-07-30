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Анджелина Джоли взорвала сеть огромной грудью без белья (фото)

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 16:18
Анджелина Джоли взорвала сеть огромной грудью без белья (фото)
Анджелина Джоли ошеломила большой грудью без белья (фото: Getty Images)

Джоли восхитила поклонников своим внешним видом

Анджелина Джоли появилась на публике в откровенном наряде. При этом в сети заметили, что голливудская актриса увеличила себе грудь и даже не надела бюстлалтер.

В объектив папарацци 44-летняя актриса попала в Лос-Анжелесе, когда выходила из салона красоты. Для выхода в свет Джоли выбрала шелковый костюм черного цвета.

Анджелина Джоли взорвала сеть огромной грудью без белья (фото)

Анджелина Джоли взорвала сеть огромной грудью без белья (фото)

Анджелина Джоли ошеломила большой грудью без белья (фото: instagram.com/angelina_so_jolie)

Ее грудь очень хорошо выделялась из-под шелковой ткани. При этом поклонники актрисы отметили, что Джоли не потеряла свою сексуальность и обаяние несмотря на тяжелые годы, которые она пережила во время развода с Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли ошеломила большой грудью без белья (видео: instagram.com/angelina_so_jolie)

Напомним, что в западных СМИ была информация о том, что Анджелина Джоли, которая долгое время лечилась от рака, вновь столкнулась с этой болезнью. Также говорилось о том, что Джоли страдает от паралича Белла. Параличом актриса заболела после операции по удалению молочных желез и яичников.

Ранее сообщалось о том, что 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола. В 12 лет Шайло при поддержке родителей начала принимать гормоны, чтобы изменить свою внешность.

Мы также писали о том, что Анджелина Джоли решила лишить своих детей наследства, поскольку планирует вычеркнуть из завещания пятерых детей. При этом актриса оставит все свое состояние 17-летнему Мэддоксу, который является ее старшим сыном.

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