Мини-королева: Винни Харлоу умилила детским снимком "со смыслом"

Винни Харлоу к своим 24-м годам успела построить головокружительную карьеру в мире моды и не раз рассказывала, что в детстве и мечтать о таком не могла. Но, видимо, знаменитая канадская модель и мотивационный оратор для миллионов своих подписчиков лукавила. Несколько часов назад она поделилась архивным снимком, где ей около 6 лет. Девочка стоит, приняв привычную модельную позу: руки на талии, нога отставлена. А главное – розовую пижаму дополняет высокая прическа и бисерная корона на голове. "Эта поза красной ковровой дорожки была в отработке", – пошутила она. И поклонники стали тут же засыпали ее лайками и комментариями.

Винни Харлоу в детстве (фото: instagram.com/winnieharlow)

О боже, какая ты хорошенькая

Самая хорошенькая в мире

Слишком хорошенькая

Вау, ты выглядишь точно так же

Красивая тогда, красивая сейчас

Люблю тебя очень сильно, ты сильная и красивая женщина

Вау... Неужели уже в этом возрасте вы знали?

Всегда такая красивая, полное определение уверенности. Бог благословил!

Самая драгоценная

Ты уже тогда была звездой

Маленькая королева

Ты выглядишь такой милой

Как же ты восхитительна

Смешная

Также здесь были и те, кто от всего сердца поблагодарил Винни за ее деятельность. "Вы впечатляющий человек. У меня также витилиго, и у меня был трудный подростковый возраст. Вы хотите, чтобы я была уникальной и красивой женщиной, а я думала, что наедине с этой болезнью, но нет", – написала одна из подписчиц.

Винни вдохновила не одну девушку с витилиго не отчаиваться (фото: instagram.com/winnieharlow)

Напомним, недавно Винни восхитила поклонников весьма необычной работой. Она снялась для Vogue вместе с моделью Шахад Сальман (Shahad Salman), которая также страдает от витилиго. Серию постов она сопроводила вдохновляющими словами, где призывает девушек не отчаиваться и идти вперед. К слову, Винни уже много раз украшала обложку Vogue, он именно первый номер стал символом того, что на верном пути.