Мини-королева: Винни Харлоу умилила детским снимком "со смыслом"

24-летняя красавица умилила детским фото
Винни Харлоу к своим 24-м годам успела построить головокружительную карьеру в мире моды и не раз рассказывала, что в детстве и мечтать о таком не могла. Но, видимо, знаменитая канадская модель и мотивационный оратор для миллионов своих подписчиков лукавила. Несколько часов назад она поделилась архивным снимком, где ей около 6 лет. Девочка стоит, приняв привычную модельную позу: руки на талии, нога отставлена. А главное – розовую пижаму дополняет высокая прическа и бисерная корона на голове. "Эта поза красной ковровой дорожки была в отработке", – пошутила она. И поклонники стали тут же засыпали ее лайками и комментариями.
Также здесь были и те, кто от всего сердца поблагодарил Винни за ее деятельность. "Вы впечатляющий человек. У меня также витилиго, и у меня был трудный подростковый возраст. Вы хотите, чтобы я была уникальной и красивой женщиной, а я думала, что наедине с этой болезнью, но нет", – написала одна из подписчиц.
Напомним, недавно Винни восхитила поклонников весьма необычной работой. Она снялась для Vogue вместе с моделью Шахад Сальман (Shahad Salman), которая также страдает от витилиго. Серию постов она сопроводила вдохновляющими словами, где призывает девушек не отчаиваться и идти вперед. К слову, Винни уже много раз украшала обложку Vogue, он именно первый номер стал символом того, что на верном пути.