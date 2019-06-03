Міні-королева: Вінні Харлоу умилила дитячим знімком

24-річна красуня умилила дитячим фото
Вінні Харлоу до своїх 24-х років встигла побудувати карколомну кар'єру в світі моди і не раз розповідала, що в дитинстві і мріяти про таке не могла. Але, мабуть, знаменита канадська модель і мотиваційний оратор для мільйонів своїх фоловерів лукавила. Кілька годин тому вона поділилася архівним фото, де їй близько 6 років. Дівчинка стоїть, прийнявши звичну модельну позу: руки на талії, нога відставлена. А головне – рожеву піжаму доповнює висока зачіска і бісерна корона на голові. "Ця поза червоної килимової доріжки була відпрацювання", – пожартувала вона. І шанувальники стали тут же засипали її лайками та коментарями.
Також тут були і ті, хто від щирого серця подякував Вінні за її діяльність. "Ви вражаюча людина. У мене також вітіліго, і у мене був важкий підлітковий вік. Ви хочете, щоб я була унікальною і красивою жінкою, а я думала, що наодинці з цією хворобою, але ні", – написала одна з шанувальниць Вінні.
Нагадаємо, нещодавно Вінні захопила шанувальників вельми незвичайною роботою. Вона знялася для Vogue разом з моделлю Шахад Сальман (Shahad Salman), яка також страждає від вітіліго. Серію постів вона супроводила надихаючими словами, де закликає дівчат не впадати у відчай і йти вперед. До речі, Вінні вже багато разів прикрашала обкладинку Vogue, але саме перший номер став символом того, що на вірному шляху.