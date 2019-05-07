Met Gala 2019 і топ-7 найбільш ефектних костюмів: Дженніфер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа та інші

Сестри Кайлі і Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Милуємося образами знаменитостей на головному балу року

Вчора, 6 травня, в нью-йоркському Метрополітен-музеї відбувся Бал Інституту костюма, давно став одним з найбільш важливих світських подій у світі моди. У цьому році виставка була присвячена есе Сьюзен Зонтаг "Про Кемп", написаному в 1964 році. Відповідно, і тема для нарядів гостей Met Gala 2019 була співзвучною їй: "Кемп: нотатки про моду". Саме час оцінити, як впоралися знаменитості з поставленим завданням, і просто помилуватися їх образами.

Кім Кардашян

Кім Кардашян на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардашьян прийшла на бал в розкішному вбранні від свого давнього друга – Тьєррі Мюглера. "Прямо з океану. Перший дизайн Manfred Thierry Mugler за 20 років", – похвалилася зірка у себе в Instagram. І треба визнати, він вдався на славу: сукня тілесного кольору з безліччю блискіток і підвісок підкреслило видатні форми Кім, зробивши її сексуальною без натяку на вульгарність.

Роузі-Хантінгтон Уайтлі

Роузі-Хантінгтон Уайтлі на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі-Хантінгтон Уайтлі вибрала для вечора довге біле плаття в дусі старого Голівуда, доповнене шлейфом з пір'я, від Oscar de la Renta. "Суть Кемпа – це його любов до неприродного: до мистецтва і перебільшення. Відмінною рисою табору є дух екстравагантності. Кемп – це жінка, яка ходить в сукні з 3 мільйонів пір'я", – написала модель у себе в акаунті. Британська модель підкреслила, що джерело її натхнення – секс-символ 30-х Джин Харлоу.

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/Versace)

Дуа Ліпа зуміла виділитися незвичайним вбранням навіть на Met Gala 2019. 23-річна співачка одягла боді, легінси і спідницю зі шлейфом від Versace. Яскраві відтінки, незвичайний силует і зачіска однозначно зіграли на руку зірки, образ якої став одним з найбільш пам'ятних.

Джіджі Хадід

Джіджі Хадід на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/MichaelKors)

Джіджі Хадід прийшла на бал в образі фантастичекой жінки-кішки. Сріблястий комбінезон і накидка від Michael Kors, втім, також зробили її схожою на інопланетну істоту. Доповнив образ незвичайний макіяж з величезними віями. Вийшло ефектно!

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/Versace)

Дженніфер Лопес також віддала перевагу Versace. Вона з'явилася на червоній килимовій доріжці Met Gala в сріблястому платті, декороване намистом ручної роботи, кристалами Swarovski і макро-паєтками. Доповнила образ незвичайна перука в тон наряду.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/Versace)

Кендалл Дженнер з'явилася в яскраво-помаранчевому платті також від Versace. Створене з прозорої тканини і прикрашене вишивкою з кристалів і пір'ям, воно зробило її схожою на жар-птицю. Правда, сама модель поки не розповіла про істинний сенс наряду. Доповнили шикарний лук прикраси від Tiffany & Co.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/Versace)

Ще одна красуня з сімейства Кардашян, яка не встояла перед розкішними вбраннями Versace – Кайлі Дженнер. З допомогою сукні з облягаючим силуетом і обробкою з пір'я, а також фіолетового перуки модний будинок перетворив її в справжню русалку. До речі, вона на відміну від сестри вже буквально засипала свою сторінку фото з заходу.

Нагадаємо, раніше 50-річна Дженніфер Еністон показала розкішне тіло у відвертій зйомці для глянцю.