Она не меняется! 57-летняя Деми Мур восхитила роскошными формами в кутюрном наряде

Деми Мур – редкая гостья на светских ивентах – решила напомнить о себе. И сделала это более чем успешно. Она посетила шикарную вечеринку, устроенную американским Harper's BAZAAR в Париже. Ивент, посвященный открытию выставки Harper's Bazaar: First in Fashion, проходил в Museé des Arts Décoratifs.

На мероприятие 57-летняя актриса пришла в бледно-розовом кутюрном платье в пол с пышной юбкой и сеткой на оголенных плечах и груди от Dior. Дополнили образ крупная подвеска и кольцо от BVLGARI. А удачным завершением стал макияж от знаменитой в звездных кругах визажистки Никки Вольф, а также необычная прическа, выполненная мастером по волосам Ренато Кампора: плетение с длинной косой.

Деми покорила сеть (фото: instagram.com/demimoore)

Такой образ выгодно подчеркнул роскошное подтянутое тело нестареющей звезды: ее пышную грудь, тонкую талию и точеные руки. Сама знаменитость опубликовала в своем Instagram несколько снимков и поблагодарила глянец за приглашение. А позже добавила видео, где зажигает в компании креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли. На ролике она танцует и кружится, а потому полной мерой продемонстрировала свою безупречную фигуру.

Звезда отлично подготовилась (фото/видео: instagram.com/harpersbazaarus; instagram.com/renatocampora)

К слову, на празднике присутствовало множество других знаменитостей. Так, здесь побывали Джиджи и Белла Хадид, Гвинет Пэлтроу, креативный директор Balmain Оливье Рустен, который пришел в компании Наташи Поли и другие личности из фешн-индустрии.

Гости вечеринки (фото: instagram.com/harpersbazaarus; instagram.com/demimoore)

Сестры Хадид вновь выделились своими оригинальными нарядами. Джиджи пришла в длинном белом пальто с цветочным узором с высоким воротом, которое дополнила черно-белыми туфлями, необычными украшениями и макияжем с белыми горизонтальными стрелками на веках. А младшая Хадид выбрала черно-белое закрытое платье с утрированными плечами. Довольно скромный образ как для Беллы, тем не менее, выглядел весьма стильно и привлекательно. Деми Мур сделала с сестрами общее фото, выложив его в свой микроблог.