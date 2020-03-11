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49-летняя Мелания Трамп потрясла точеной талией в блейзере на голое тело

Lite » Мода 11.03.2020 - 13:42
49-летняя Мелания Трамп потрясла точеной талией в блейзере на голое тело
Мелания Трамп (фото: instagram.com/flotus)

Мелания блистала в таком образе сразу на двух мероприятиях

После длительного перерыва первая леди США Мелания Трамп наконец порадовала поклонников новым выходом и стильным образом. 49-летняя супруга Дональда Трампа выглядит роскошно в деловом брючном костюме с широким поясом. Эта деталь выгодно подчеркнула талию Мелании. Первая леди посетила конференцию Национальной ассоциации учителей и родителей (PTA) 2020 года в Вирджинии, которая состоялась 11 марта.

Во время конференции PTA Мелания презентовала свою кампанию Be Best (“Будь лучшим”), направленную на помощь молодежи и которая фокусируется на благополучии детей. На мероприятии собралось более 300 родителей и детей. К слову, позже в этот же день первая леди США присутствовала на церемонии вручения Президентской медали генералу Джеку Кину во время его отставки. На этом мероприятии к своей супруге присоединился также 73-летний Дональд Трамп…

49-летняя Мелания Трамп потрясла точеной талией в блейзере на голое тело

Фото: instagram.com/flotus

“Первой целью при запуске инициативы Be Best было повышение осведомленности о трех основных проблемах, с которыми сегодня сталкиваются дети. Это социально-эмоциональное здоровье, злоупотребление опиоидами и безопасность в Интернете, — сказала во время своей речи на конференции PTA Мелания. — Вторая цель — рассказать о программах и конкретных людях в нашей стране, которые успешно борются с этими проблемами”.

“Наша страна благословлена тем, что у нее есть трудолюбивые родители и учителя. Которые посвящают свою жизнь тому, чтобы молодежь нашей страны заботливо направлялась к процветающему будущему!” — заявила Мелания.

49-летняя Мелания Трамп потрясла точеной талией в блейзере на голое тело

Элегантная Мелания Трамп (скриншот поста: instagram.com/melaniatrumpworld)

К слову, первая леди США также уточнила, что на данный момент в США закрыты 600 школ из-за опасений распространения коронавируса.

После мероприятия в Вирджинии Мелания вернулась в Белый дом, где она присутствовала на церемонии вручения Президентской медали свободы Джеку Кину.

49-летняя Мелания Трамп потрясла точеной талией в блейзере на голое тело49-летняя Мелания Трамп потрясла точеной талией в блейзере на голое тело

49-летняя Мелания Трамп потрясла точеной талией в блейзере на голое тело

Скриншоты поста: instagram.com/melaniatrumpworld

Все это время Мелания блистала в элегантном деловом костюме. В центре внимания образа Трамп — удлиненный клетчатый блейзер с декоративными накладными карманами. При этом под блейзер Мелания решила ничего не надевать. Изысканный вырез привлек внимание к пышной зоне декольте супруги президента США. Тонкую талию подчеркивает широкий кожаный пояс коричневого цвета. Деловой ансамбль дополняют брюки песочного оттенка. Кстати, впервые в этих брючках Мелания появлялась в 2018 году в Кении.

Довершают образ лодочки с анималистичным тиснением в виде змеиной кожи, с острым носком и тонкой шпилькой.

Густые каштановые волосы Мелани расплела. Макияж сделан с акцентом на выразительные глаза и густые ресниц, а также светло-коричневой помаде.

Напомним, ранее Мелания Трамп удивила неожиданно дерзким образом в джинсах и грубых ботинках.

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