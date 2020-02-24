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Мелания Трамп удлиняет фигуру с помощью роскошного белого комбинезона, который должен быть у каждой

Lite » Мода 24.02.2020 - 10:52
Мелания Трамп удлиняет фигуру с помощью роскошного белого комбинезона, который должен быть у каждой
Мелания Трамп (коллаж: РБК-Украина)

Мелания Трамп была, как всегда, на "стильном пике"

“Первая семья” США впервые за долгое время отправилась в официальный заграничный тур. Так, Мелания и Дональд Трамп прибыли в Индию, где пробудут с трехдневным визитом. Отметим, что 23 февраля президент США Дональд Трамп заявил о готовности подписания мирного соглашения с Талибаном, если оно будет достигнуто в Афганистане. частичное перемирие в Афганистане (Талибан, США и афганские войска согласились на недельное “снижение насилия”) должно создать условия для подписания 29 февраля Вашингтоном и Талибаном соглашения в Дохе, которое, в конечном итоге, может привести к выводу американских войск после более 18 лет войны. Так что визит первых лиц США в Индию имеет более, чем важное значение.

Как обычно, пока деловые СМИ следят за каждым рукопожатием Дональда Трампа с первыми лицами Индии, модные СМИ следят за образами первой леди США.

Мелания Трамп удлиняет фигуру с помощью роскошного белого комбинезона, который должен быть у каждой

Скриншот поста: instagram.com/injectionofglamour

Для официального визита в Индию Мелания Трамп выбрала роскошный образ в белоснежном комбинезоне. Едва появившись на трапе, супруга президента США просто-таки ослепила присутствующих своим роскошным появлением. И к образу Мелании точно следует присмотреться на весну 2020.

Так, для своего первого появления в Индии в этом году Мелания выбрала белый комбинезон с длинными рукавами, под горло и брюками-стрелками. В который раз подчеркнем, что комбинезон все еще остается в трендах. А белый - один из ведущих цветов весны-лета 2020. Напомним, что во время Украинской недели моды SS-2020 украинские дизайнеры представили в своих коллекциях образы total white - с чистого листа.

Мелания Трамп удлиняет фигуру с помощью роскошного белого комбинезона, который должен быть у каждой

Мелания Трамп удлиняет фигуру с помощью роскошного белого комбинезона, который должен быть у каждой

Мелания Трамп удлиняет фигуру с помощью роскошного белого комбинезона, который должен быть у каждой

Мелания и Дональд Трамп в Индии (скриншоты поста: instagram.com/lady_etiquette)

Обратите внимание, как выгодно брюки со стрелками удлиняют ножки первой леди США. Свой роскошный образ Мелания дополнила тканевым широким поясом с золотым орнаментом, отдавая тем самым дань уважения местным традициям. Кроме того, пояс позволил в очередной раз подчеркнуть изящные формы и талию 49-летней Трамп. Комбинезон от бренда Atelier Caito For Herve Pierre.

Образ дополняют белые лодочки на тонкой шпильке. Волосы первая леди США распустила. А макияж сделала с акцентом на глаза.

Напомним, ранее Мелания Трамп подчеркнула идеальные формы в белом платье-футляре.

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