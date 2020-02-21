Иванка Трамп в облегающем платье за $1100 эффектно подчеркнула форму "песочные часы"

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Иванка подобрала идеальное платье для своей фигуры

Иванка Трамп не сходила со страниц модных СМИ во время своего недавнего визита в Дубае. Напомним, что 16 февраля здесь состоялся Всемирный женский форум среди почетных гостей которого были 38-летняя дочь президента США, а также экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Визит Иванки длился несколько дней. За это время она не только успела рассказать о роли женщин в современном мире, но также посетить целый ряд музеев, встретиться с местными чиновниками… На днях Трамп вернулась домой в Вашингтон.

По приезду домой бизнес-леди сразу же приступила к делам. И мгновенно попала в объективы папарацци. Как обычно, дочь президента США покорила модных критиков новым стильным нарядом.

Элегантная Иванка Трамп в платье ETRO (фото: instagram.com/lady_etiquette)

Так, для нового дня, наполненного делами и встречами, Иванка выбрала изысканный наряд. Перед камерами бизнес-леди блистала в облегающем сатиновом макси-платье от итальянского бренда ETRO. Платье с длинными рукавами и под горло идеально подчеркивает стройные формы Иванки, слегка расширяясь в юбку-баску. Платье украшено насыщенным цветочным принтом. Флористические мотивы всегда актуальны. К слову, стоимость такого наряда составляет $1,110.

Свой элегантный весенний образ Иванка дополнила нюдовыми лодочками с прозрачными силиконовыми вставками от любимого “звездного” бренда Gianvito Rossi. Стоимость туфель - €620.

Детали образа Иванки Трамп (скриншот: instagram.com/streetstyle_celebritycloset)

Волосы Иванка выпрямила и уложила в аккуратную прическу удлиненное каре. К столь пестрому наряду дочь президента США решила не выбирать уж слишком пестрые украшения (и правильно сделала). Иванка ограничилась лишь золотыми сережками в ушках.

В целом образ однозначно заслуживает внимание на весну-лето 2020.

Напомним, ранее Иванка Трамп в полупрозрачном платье за $1,300 затмила всех присутствующих на прогулке в Дубае.