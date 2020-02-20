Образцовая женщина: Мелания Трамп подчеркнула идеальные формы в белом платье-футляре

Мелания Трамп (фото: instagram.com/flotus)

Мелания Трамп получила почетную награду "Women of Distinction"

Мелания Трамп решила исправить “ошибки прошлого”. Напомним, что 16 февраля во время открытия гонки NASCAR Daytona 500 во Флориде первая леди США появилась в крайне неудачном образе. Мелания выбрала платье, которое буквально “съело” ее фигуру. А из-за излишества деталей (глубокий вырез, пестрый принт, узорный пояс) аутфит супруги Дональда Трампа смотрелся откровенно аляповато. Новый официальный выход Мелании вновь вернул ей заслуженный статус “иконы стиля”.

Так, 19 февраля первая леди США посетила Университет Палм Бич Атлантик (частный христианский университет в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, США). Здесь ей вручили почетную награуду “Women of Distinction”. Университет в Уэст-Палм-Бич обычно чествует двух женщин в год, которые “дорожат общиной и семьей и хотят сохранить эти идеалы для других”.

Изысканная Мелания Трамп (скриншоты поста: instagram.com/elegant_melania)

Мелания Трамп, которая в прошлом году переехала из Нью-Йорка в Палм-Бич вместе со своим мужем, сказала, что она “благодарна” принять награду.

Во время своей речи Мелания Трамп предостерегла от опасностей использования социальных сетей и выступила за “обучение здоровому поведению в Интернете”.

“Технологии стали повседневной частью жизни наших детей, что отражается на них как позитивно, так и негативно. Мы живем в эпоху, когда слишком много людей по количеству ретвитов или лайков определяют свою самооценку”, - предупредила первая леди в своем выступлении.

“Сейчас я как никогда убеждена, что обучение здоровому поведению в Интернете имеет решающее значение для обеспечения более безопасного будущего для наших детей”, - добавила супруга Дональда Трампа.

Как обычно, внимание собравшихся гостей и журналистов привлек изысканный образ Мелании, который она выбрала для получения награды. Аутфит, можно сказать, также получился “образцово-показательным”.

Скриншоты поста: instagram.com/elegant_melania

Перед десятками гостей Мелания выступала в элегантном белоснежном платье-футляре, которое открывало руки первой леди. Однако Мелания может себе это позволить - в 49 лет супруга президента США выглядит очень подтянуто. Платье-футляр лишь подчеркнуло стройность Мелании. Обратите также внимание на едва заметные детали платья - тонкий золотой поясок на талии, а также обрамление в районе воротника - порой именно мелочи делают ваш образ стильным и изысканным.

Волосы первая леди США распустила, добавив им легкий объем. Макияж сделан с акцентом на глаза.

Напомним, ранее Иванка Трамп в роскошном золотом платье рассказала о гендерном неравенстве в ОАЭ.