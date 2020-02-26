Мелания Трамп надела объемное платье-балахон за $3,000, которое добавило ей лишние килограммы

Мелания Трамп (коллаж: РБК-Украина)

Новый образ Мелании вышел ярким, но не самым удачным для ее фигуры

Официальный визит семьи Трампов в Индии продолжается. Отметим, что пару дней назад Дональд и Мелания Трамп прилетели в Индию. Где предполагается подписание мирного соглашения между Вашингтоном и Талибаном. Если все пройдет удачно, США планирует вывести свои войска из Афганистана после более чем 18 лет военных действий там. В этой важной поездке своего отца также сопровождает Иванка Трамп и ее супруг — бизнесмен Джаред Кушнер. К слову, Иванка является личной помощницей президента США, выполняя эту миссию бесплатно.

В Индии для первой семьи США подготовили насыщенную программу: от посещения музеев до общения с детьми, студентами, представителями локальных общественных организаций. И все это время модные СМИ во всем мире не сводят глаз с появлений Мелании и Иванки Трамп. Супруга и дочь Дональда Трампа “соревнуются” в стильных и ярких выходах.

Так, вечером 25 февраля в Нью-Дели состоялся торжественный ужин по случаю приезда высокопоставленных лиц из США в Индию. Во время светского мероприятия почетных гостей лично встречал президент Индии Рам Натх Ковинд с супругой — Савитой Ковинд. И если президент Индии выбрал строгий синий костюм под горло, то его жена облачилась в яркое шелковое сари салатового и розового оттенков.

Дональд и Мелания Трамп, а также Рам Натх Ковинд с супругой Савитой Ковинд (скриншот поста: instagram.com/alwaysmelania)

Отдельного внимания заслуживает и новый выход Мелании Трамп. 49-летняя первая леди США блистала на вечере в эффектном вечернем платье в пол насыщенного розового оттенка. Мелания выбрала наряд от своего любимого американского бренда Carolina Herrera. Стоимость такого платья составляет $2,990. Платье в пол с рукавами три четверти декорировано длинными шарфом-галстуком. Несмотря на то, что яркий розовый однозначно выделял первую леди США на фоне остальных присутствующих, но все же такой наряд полностью скрыл спортивную фигуру Мелании.

Скриншоты поста: instagram.com/melaniatrumpworld

Скорее всего, супруга Дональда Трампа попыталась таким образом хотя бы частично соблюдать местные традиции. И облачилась в платье, чем-то отдаленно напоминающее сари. Яркий цвет также соответствует местной моде. И все же платье-балахон явно прибавило первой леди США сразу несколько лишних килограммов, словно она скрывает под ним пышные формы.

Скриншот поста: instagram.com/alwaysmelania

В остальном образ Мелании заслуживает внимания. Довершают вечерний аутфит эффектные лодочки алого оттенка с вышивкой в виде звездочек или снежинок. Волосы супруги Дональда Трампа собрала в изысканную вечернюю прическу. Из аксессуаров — достаточно массивные золотые серьги в индийском стиле. Вечерний макияж сделан с акцентом на глаза с выразительными тенями голубого оттенка.

Напомним, ранее Мелания Трамп в игривом платье за € 1860 восхитила трендовым образом на лето 2020. К слову, тогда Мелания также выбрала платье от Carolina Herrera.