Мелания Трамп в лаковом плаще и замшевых сапогах перевоплотилась в героиню культовой "Матрицы"

Мелания Трамп продолжает покорять Новый 2020 год стильными образами, задавая модные тренды. 49-летняя супруга президента США Дональда Трампа также не против блеснуть чувством стиля, не упуская такой возможности. За первой леди США уже закрепилась слава признанной модницы. И кстати, Мелания неоднократно отмечала, что нередко любит сама формировать свои образы, не обращаясь при этом за советами стилистов. На днях экс-модель продемонстрировала новый смелый образ. На этот раз - в духе культовой “Матрицы”.

Так, в понедельник, 13 января, Мелания и Дональд Трамп стали почетными гостями матча по американскому футболу в Новом Орлеане - 2020 College Football Playoff National Championship. Это Национальный чемпионат по плей-офф по футболу среди колледжей 2020 года! Такое важное для страны спортивное событие не смогла пропустить первая пара США. Как обычно, супруга Дональда Трампа в который раз доказала - ее не просто так называют “американской иконой стиля”.

Перед десятками фотокамер Мелания блистала в трендовом весеннем образе. Главный акцент аутфита - темно-синий лаковый плащ по колено от бренда Scanlan Theodore. Элемент гардероба имеет эффектный металлический отлив. Кстати, именно плащ послужил первой леди США в качестве полноценного наряда. Модные СМИ так и не узнали, какое же платье Мелания надела на мероприятие.

Скриншот: instagram.com/streetstyle_celebritycloset

Детали образа Мелании (скриншот: dailymail.co.uk)

Образ дополняют высокие черные сапоги из замши, на высокой шпильке от Gianvito Rossi. Стоимость такой новинки - $1,395. Обратите внимание, как сапожки гармонично дополняют образ. Они не выделяются на фоне и без того яркого акцента - лакового плаща. С этой же целью первая леди США отказалась от вычурных аксессуаров. Волосы, как обычно, распущены и завиты в крупные локоны. Макияж сделан с акцентом на глаза.

Мелания Трамп в трендовом плаще (скриншоты: instagram.com/melania_update)

Кстати, на этот раз Мелания очень гармонично подобрала цветовую гамму своего образа к образу мужа. И даже военной форме офицеров. А вот Дональд Трамп не изменял себе. Президент США, как обычно, выбрал темно-синий костюм, классический плащ и неизменный красный галстук. Зато Мелания точно выделялась на фоне всех присутствующих.

Напомним, ранее Мелания Трамп поразила первым официальным выходом в наряде от Chanel.