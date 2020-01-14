Меланія Трамп в лаковому плащі і замшевих чоботях перевтілилася в героїню культової "Матриці"

Меланія Трамп продовжує підкорювати Новий 2020 рік стильними образами, задаючи модні тренди. 49-річна дружина президента США Дональда Трампа також не проти похизуватися почуттям стилю, не упускаючи такої можливості. За першою леді США вже закріпилася слава визнаної модниці. І до речі, Меланія неодноразово зазначала, що нерідко любить сама формувати свої образи, не звертаючись при цьому за порадами до стилістів. Днями екс-модель продемонструвала новий сміливий образ. На цей раз - в дусі культової "Матриці".

Так, в понеділок, 13 січня, Меланія і Дональд Трамп стали почесними гостями матчу з американського футболу в Новому Орлеані - 2020 College Football Playoff National Championship. Це Національний чемпіонат по плей-офф з футболу серед коледжів 2020 року! Таку важливу для країни спортивну подію не змогла пропустити перша пара США. Як звичайно, дружина Дональда Трампа вкотре довела - її не просто так називають "американською іконою стилю".

Перед десятками фотокамер Меланія блищала в трендовому весняному образі. Головний акцент аутфіта - темно-синій лаковий плащ по коліно від бренду Scanlan Theodore. Елемент гардеробу має ефектний металевий відлив. До речі, саме плащ став першій леді США в якості повноцінного наряду. Модні ЗМІ так і не дізналися, яку ж сукню Меланія одягла на захід.

Скріншот: instagram.com/streetstyle_celebritycloset

Деталі образу Меланії (скріншот: dailymail.co.uk)

Образ доповнюють високі чорні чоботи із замші, на високій шпильці від Gianvito Rossi. Вартість такої новинки - $1,395. Зверніть увагу, як чобітки гармонійно доповнюють образ. Вони не виділяються на тлі і без того яскравого акценту - лакового плаща. З цією ж метою перша леді США відмовилася від яскравих аксесуарів. Волосся, як завжди, розпущене і завите у великі локони. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

Меланія Трамп в трендовому плащі (скріншоти: instagram.com/melania_update)

До речі, на цей раз Меланія дуже гармонійно підібрала колірну гаму свого образу до образу чоловіка. І навіть військової форми офіцерів. А ось Дональд Трамп не зраджував собі. Президент США, як звичайно, вибрав темно-синій костюм, класичний плащ і незмінний червоний галстук. Зате Меланія точно виділялася на тлі всіх присутніх.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп вразила першим офіційним виходом у вбранні від Chanel.