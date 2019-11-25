Маша Ефросинина показала сдержанный деловой образ в синих тонах на выставке "16 дней против гендерного насилия"

Маша Ефросинина (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Выставка посвящена глобальной акции

Маша Ефросинина посетила официальное открытие выставки с важной социальной миссией - “16 дней против гендерного насилия”. Напомним, что на открытии также присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская, которая посетила мероприятие в спокойном, но при этом деловом кэжуал-образе в твидовом жакете.

Ефросинина также присутствовала в числе делегации. Отметим, что украинская телеведущая является послом Фонда ООН по вопросам народонаселения в Украине. Мария выступает советницей Зеленской в вопросах проблемы домашнего насилия в Украине.

Ранее в интервью украинскому VOGUE Маша Ефросинина рассказывала:

“Ежегодно 1 миллион украинских женщин страдает от бытового насилия, а вместе с ними страдают и их дети, - говорит Маша Ефросинина. - В Украине есть горячая линия, но там работают два человека, она не национального масштаба. Когда я сказала Елене, что номера этой линии никто не знает, она отреагировала эмоционально: “Хочешь, я напишу его на значке и буду носить на себе?..Мы обе понимаем, что для ощутимого результата горячая линия должна работать на государственном уровне. Поэтому в 2020 году под патронатом Елены Министерство социальной политики запустит национальный call-центр, в котором будут молниеносно реагировать на звонки женщин и работать так, как это принято во всем мире, - в сотрудничестве с полицией, социальными службами и психологами”.

Маша Ефросинина на открытии выставки "16 дней против гендерного насилия" (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Для посещения официального мероприятия Ефросинина выбрала сдержанный образ в синих тонах. Темно-синий брючный костюм с оригинальным жакетом, рубашка в полоску, а также золотые балетки.

Отметим, открытие выставки, посвященной глобальной акции “16 дней против гендерного насилия” (создана при поддержке Фонда ООН в области народонаселения) состоялось 25 ноября.

Маша Ефросинина на открытии выставки "16 дней против гендерного насилия" (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

В открытии выставки приняли участие Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики, народные депутаты, представители и представительницы гражданского общества.

Место проведения: Дом Правительства, ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, холл 6 этажа.

Фото: Виталий Носач/ РБК-Украина