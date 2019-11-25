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Маша Єфросиніна показала стриманий діловий образ в синіх тонах на виставці "16 днів проти гендерного насильства"

Lite » Мода 25.11.2019 - 13:48
Маша Єфросиніна показала стриманий діловий образ в синіх тонах на виставці "16 днів проти гендерного насильства"
Маша Єфросиніна (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Виставка присвячена глобальній акції

Маша Єфросиніна відвідала офіційне відкриття виставки з важливою соціальною місією - "16 днів проти гендерного насильства". Нагадаємо, що на відкритті була присутня перша леді України Олена Зеленська, яка відвідала захід у спокійному, але при цьому діловому кежуал-образі в твідовому жакеті.

Єфросиніна також була в числі делегації. Зазначимо, що українська телеведуча є послом Фонду ООН з питань народонаселення в Україні. Марія виступає радником Зеленської в питаннях проблеми домашнього насильства в Україні.

Раніше в інтерв'ю українському VOGUE Маша Єфросиніна розповідала:

“Щорічно 1 мільйон українських жінок страждають від домашнього насильства, а разом з ними страждають і їх діти, - говорить Маша Єфросиніна. - В Україні є гаряча лінія, але там працюють дві людини, вона не національного масштабу. Коли я сказала Олені, що номери цієї лінії ніхто не знає, вона відреагувала емоційно: “Хочеш, я напишу його на значку і буду носити на собі?..Ми обидві розуміємо, що для відчутного результату гаряча лінія повинна працювати на державному рівні. Тому в 2020 році під патронатом Олени Міністерство соціальної політики запустить національний call-центр, в якому будуть блискавично реагувати на дзвінки жінок і працювати так, як це прийнято в усьому світі, у співпраці з поліцією, соціальними службами та психологами".

Маша Єфросиніна показала стриманий діловий образ в синіх тонах на виставці &quot;16 днів проти гендерного насильства&quot;

Маша Єфросиніна показала стриманий діловий образ в синіх тонах на виставці &quot;16 днів проти гендерного насильства&quot;

Маша Єфросиніна показала стриманий діловий образ в синіх тонах на виставці &quot;16 днів проти гендерного насильства&quot;

Маша Єфросиніна на відкритті виставки "16 днів проти гендерного насильства" (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Для відвідування офіційного заходу Єфросиніна вибрала стриманий образ в синіх тонах. Темно-синій брючний костюм з оригінальним жакетом, сорочка в смужку, а також золоті балетки.

Зазначимо, відкриття виставки, присвяченої глобальній акції "16 днів проти гендерного насильства" (створена за підтримки Фонду ООН в області народонаселення) відбулося 25 листопада.

Маша Єфросиніна показала стриманий діловий образ в синіх тонах на виставці &quot;16 днів проти гендерного насильства&quot;

Маша Єфросиніна показала стриманий діловий образ в синіх тонах на виставці &quot;16 днів проти гендерного насильства&quot;

Маша Єфросиніна на відкритті виставки "16 днів проти гендерного насильства" (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

У відкритті виставки взяли участь Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, урядовий уповноважений з питань гендерної політики, народні депутати, представники та представниці громадянського суспільства

Місце проведення: Будинок Уряду, вул. Грушевського, 12/2, 1-й під'їзд, хол 6 поверху.

Маша Єфросиніна показала стриманий діловий образ в синіх тонах на виставці &quot;16 днів проти гендерного насильства&quot;

Маша Єфросиніна показала стриманий діловий образ в синіх тонах на виставці &quot;16 днів проти гендерного насильства&quot;

Фото: Віталій Носач/ РБК-Україна

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