Маша Ефросинина в изысканном ретро-образе свела с ума точеной фигурой и декольте

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая показала свое чудесное перевоплощение на камеру

Маша Ефросинина после длительного перерыва с удовольствием вернулась к работе. Она успела соскучиться по съемкам и смене образов в кадре, даже на карантине на самоизоляции наряжалась и демонстрировала эффектные луки в домашних условиях. Теперь теледива сообщила, что ей предстоят важные съемки, а значит в кадре она должна выглядеть безупречно. Своим впечатляющим перевоплощением Маша поделилась в Instagram.

Ведущая предстала перед поклонниками в изысканном ретро образе – ее волосы были гладко зачесаны назад, а широкие стрелки и длинные пушистые ресницы, легкий естественный румянец и нюдовая помада добавили макияжу игривости и кокетства. Теледива нарядилась в атласное платье благородного глубокого синего оттенка с геометрическим принтом и с корсетным лифом, а также приспущенной линией плеч и выразительными накладными карманами по бокам на подоле наряда.

От Машиного перевоплощения пришли в восторг ее звездные друзья: Даша Астафьева, экс-Nikita , Dj NANA Анастасия Кумейко и Анна Ризатдинова. Что уж говорить о поклонниках теледивы, которые восхитились ее ретро-образо и даже сравнили с актрисой Одри Хепберн – одним из идеалов красоты женщины ХХ века.

Маша Ефросинина показала элегантный ретро-образ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Какая вы классная! Маша Ефросинина восхитила дерзко-элегантным стилем (фото)

Супер! Машенька, я восхищаюсь Вами! То, чего Вы добились в своей внешности, Ваша заслуга, труда и упорства! Вы пример для подражания

Челка вам очень к лицу

Маша, ви неймовірна, приклад для багатьох дівчат і жінок

Классная работа, когда можно и нужно наряжаться

Шикарная

Сильно красивая

Очень красивое платье

Немного напомнили Одри Хэпберн, только лучше

Супер!

Красуня

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Ефросинина всполошила поклонников рассказом о травме.

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Автор: Lite