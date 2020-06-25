Маша Ефросинина в изысканном ретро-образе свела с ума точеной фигурой и декольте

Ведущая показала свое чудесное перевоплощение на камеру
Маша Ефросинина после длительного перерыва с удовольствием вернулась к работе. Она успела соскучиться по съемкам и смене образов в кадре, даже на карантине на самоизоляции наряжалась и демонстрировала эффектные луки в домашних условиях. Теперь теледива сообщила, что ей предстоят важные съемки, а значит в кадре она должна выглядеть безупречно. Своим впечатляющим перевоплощением Маша поделилась в Instagram.
Ведущая предстала перед поклонниками в изысканном ретро образе – ее волосы были гладко зачесаны назад, а широкие стрелки и длинные пушистые ресницы, легкий естественный румянец и нюдовая помада добавили макияжу игривости и кокетства. Теледива нарядилась в атласное платье благородного глубокого синего оттенка с геометрическим принтом и с корсетным лифом, а также приспущенной линией плеч и выразительными накладными карманами по бокам на подоле наряда.
От Машиного перевоплощения пришли в восторг ее звездные друзья: Даша Астафьева, экс-Nikita , Dj NANA Анастасия Кумейко и Анна Ризатдинова. Что уж говорить о поклонниках теледивы, которые восхитились ее ретро-образо и даже сравнили с актрисой Одри Хепберн – одним из идеалов красоты женщины ХХ века.
Маша Ефросинина показала элегантный ретро-образ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Какая вы классная! Маша Ефросинина восхитила дерзко-элегантным стилем (фото)
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Маша Ефросинина всполошила поклонников рассказом о травме.
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Автор: Lite