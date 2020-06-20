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Какая вы классная! Маша Ефросинина восхитила дерзко-элегантным стилем (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.06.2020 - 23:41
Какая вы классная! Маша Ефросинина восхитила дерзко-элегантным стилем (фото)
Маша Ефросинина (фото: РБК-Украина)

Маша Ефросинина "выгуляла" новую прическу в необычном стильном наряде

Маша Ефросинина порадовала своих поклонников солнечным фото и похвасталась стильным черно-белым нарядом "под зебру". Знаменитая украинская телеведущая устроила прогулку по улицам Киева в теплый субботний день и обратилась к своим поклонникам, как они проводят свой выходной.

41-летняя теледива опубликовала яркий снимок в необычном образе в своем Instagram, и тут же собрала массу восхищенных комментариев.

В кадре видно, как Ефросининой идет ее недавнее "обновление" прически - укоротила роскошные длинные локоны и остригла челку. Знаменитость выбрала для подчеркивания природной красоты черных волос интересный стильный костюм "аля пижама". Причем штаны украшает возле стоп оригинальная пряжа, словно черные пушистые "копытца" зебры. А завершает образ стильные светлые босоножки.

"Кто гулять? Кто лежать? Кто что делать?" - спросила Маша своих поклонников.

Какая вы классная! Маша Ефросинина восхитила дерзко-элегантным стилем (фото)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В сети расхваливают образ телеведущей и ее уникальное чувство стиля, а также и новую прическу.

  • Кто ваш стилист? Восхищаюсь вашим дерзко-элегантным стилем!
  • Какая вы классная! Челка безумно идет!
  • Машенька - красота! У нас сегодня семейный велодень, но утро начала с вами - Экзамен по Королевой это вау! Спасибо за легкость, открытость и .. "качели"
  • Маша, вам очень круто с челкой!
  • Мой респект стилистам!

Какая вы классная! Маша Ефросинина восхитила дерзко-элегантным стилем (фото)

Фото: скрин комментариев instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что недавно Маша Ефросинина резко высказалась о бодипозитиве, назвав его пропагандой лени и болезней.

Также мы писали о том, что ранее Маша Ефросинина умилила сеть абсолютным счастьем в компании любимых мужчин - мужа и сыночка.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Маша Ефросининановости шоу-бизнеса
Styler
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