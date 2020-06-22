Синяк на полтела: Маша Ефросинина напугала рассказом о падении с лестницы

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Из-за неудачного спуска с лестницы все планы ведущей на выходные пришлось отменить

Маша Ефросинина часто делится с поклонниками моментами из своей жизни в сети, а также демонстрирует стильные и яркие образы. Активная телеведущая запланировала много дел и развлечений на прошедшие выходные, однако из-за случившегося с ней несчастного случая пришлось все отменять. Несколько пугающей историей звезда поделилась на своей странице в Instagram.

По словам Маши, у нее в планах были поход в гости, пикник с семьей, разбор гардероба - но ничего не вышло, так как артистка упала с лестницы. Она решила не пользоваться лифтом, однако ее подвела обувь: ведущая споткнулась и скатилась вниз.

Ефросинина сопроводила публикацию нежным фото в белой рубашке.

Обошлось сильным ушибом, но Маше пришлось все отменить и остаться дома "залечивать раны".

"Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах... Вы не понимаете, что у меня было запланировано на эти выходные: дни рождения друзей, разбор гардероба; пикник с семьей в честь больших событий в жизни нашего папы, собственно, сам сегодняшний День Папы...... И что? Правильно: Вышла на лестничную клетку в пятницу, решительно не пользуясь лифтом, ринулась вниз, и на первой же ступеньке фигааааак и поскользнулась ( не ходите в плоских шлёпках по лестницам). Очнулась на последней ступени с одной мыслью: мне трында - всё сломала! Дальше шок, врачи, испуганные домашние, и синяк на полтела... Всё, обошлось, слава Богу, сильнейшим ушибом. И вот уже вторые сутки я заедаю черешней накрывшиеся моей, пардон, синей жопой, выходные... Я вообще любила раньше поскулить: айайай, за что мне, да почему? А в этот раз ежесекундно повторяю : Спасибо, Вселенная, что всё обошлось вот так- сильным испугом и распухшей левой булкой", - поделилась теледива.

Маша Ефросинина рассказала о падении с лестницы (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Обеспокоенные подписчики желают ведущей скорейшего выздоровления и призывают беречь себя в комментариях.

Скорейшего выздоровления, Маша!

Берегите себя!!

Теперь «Попа,как у Ким».Будьте здоровы.

Маша! Ты нужна нам

Выздоровления скорейшего. Значит и это зачем-то угодно Богу

Здоровья Вам

Будьте осторожны и выздоравливайте, Мария

Маша, выздоровления скорейшего)все наверстаете

Благодарю за урок оптимизма) желаю скорейшего выздоровления)

Выздоравливайте, всё будет хорошо. Судьба любит пошутить над нами.

Сколько Юмора в ваших словах! Благодарю

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина попала в конфуз из-за новой прически - ведущую не узнали с челкой.

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Автор: Марина Настевич