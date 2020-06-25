ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маша Єфросиніна у вишуканому ретро-образі звела з розуму виточеною фігурою і декольте

Lite » Мода 25.06.2020 - 12:37
Маша Єфросиніна у вишуканому ретро-образі звела з розуму виточеною фігурою і декольте
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча показала своє ефектне перевтілення на камеру

Маша Єфросиніна після тривалої перерви з задоволенням повернулася до роботи. Вона встигла скучити по зйомках і зміною образів у кадрі, навіть на карантині на самоізоляції наряджалась і демонструвала ефектні луки в домашніх умовах. Тепер теледіва повідомила, що її чекають важливі зйомки, а значить в кадрі вона повинна виглядати бездоганно. Своїм вражаючим перевтіленням Маша поділилася в Instagram.

Ведуча постала перед шанувальниками у вишуканому ретро образі – її волосся гладко зачесане назад, а широкі стрілки і довгі пухнасті вії, легкий природний рум'янець і нюдова помада додали макіяжу грайливості і кокетства. Теледіва вбралася в атласну сукню благородного глибокого синього відтінку з геометричним принтом і з корсетною ліфом, а також приспущеною лінією плечей і виразними накладними кишенями з боків на подолі вбрання.

Від Машиного перевтілення прийшли в захват її зіркові друзі: Даша Астафєва, екс-Nikita , Dj NANA Анастасія Кумейко та Ганна Різатдінова. Що вже говорити про шанувальників теледіви, які захопилися її ретро-образом і навіть порівняли з актрисою Одрі Хепберн – одним з ідеалів краси жінки ХХ століття.

Маша Єфросиніна показала елегантний ретро-образ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Яка ви класна! Маша Єфросиніна захопила зухвало-елегантним стилем (фото)

  • Супер! Машенька, я захоплююся Вами! Те, чого Ви досягли у своїй зовнішності, Ваша заслуга, праці та наполегливості! Ви приклад для наслідування
  • Чубчик вам дуже до лиця
  • Маша, ви неймовірна, приклад для багатьох дівчат і жінок
  • Класна робота, коли можна і потрібно вбиратися
  • Шикарна
  • Сильно гарна
  • Дуже гарне плаття
  • Трохи нагадали Одрі Хепберн, тільки краще
  • Супер!
  • Красуня

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна сполохала шанувальників розповіддю про травму.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Маша Єфросиніна
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся