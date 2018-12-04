Manolo Blahnik присвятив нову колекцію туфель Керрі Бредшоу

Фото: instagram.com/manoloblahnikhq

Нові відтінки, принт і стрази – туфлі мрії, присвячені серіалу "Секс у великому місті" в новому прочитанні

Основну популярність бренду Manolo Blahnik принела індустрія кіно, особливо серіал "Секс у великому місті", тому Маноло Бланк вирішив не залишатися в боргу. Легендарна туфелька-лодочка з синьою пряжкою, яка назавжди запам'яталася фанатам серіалу, знову побачить світ, але в оновленому варіанті.

Саме ця пара туфель, фаворит в гардеробі Керрі Бредшоу (героїні серіалу), завжди була особливою, і навіть була названа "п'ятою зіркою" серіалу, крім чотирьох головних її героїнь, тому на честь першої їх появи в серіалі "Секс у великому місті" було вирішено випустити лімітовану лінію Hangisi.

Кожна деталь атласних або шкіряних туфель з лімітованої колекції виготовляється вручну, а пряжки інкрустуються 144 кристалами.

Легендарні туфлі-човники Керрі Бредшоу (фото: instagram.com/manoloblahnikhq)

Три різних принта присвячені кіноісторії культової моделі і пов'язані з основними моментами життя головної героїні.

Чорні і білі човники з принтом LoveScript – освідчення в коханні.

Туфлі-освідчення (фото:instagram.com/manoloblahnikhq)

Модель в рожевому і блакитному кольорах з принтом Cosmopolitan Glass нагадує форму келихів улюбленого коктейлю Керрі.

Канонічну синю модель вперше прикрасять камені блакитного відтінку. Також на туфлях є напис A Decade of Love, присвячений назві колекції.

Напис A Decade of Love присвячена назві колекції (фото:instagram.com/manoloblahnikhq)

І, звичайно ж, в лімітовану колекцію також увійдуть туфлі, з допомогою яких Містер Біг робив пропозицію Керрі. Вирізняти їх буде тільки колір кристалів.

Оригінальний принт на дизайнерських туфлях (фото: instagram.com/manoloblahnikhq)

Вам буде цікаво дізнатися, що володарка Греммі сяяла на публіці в сукні від українського дизайнера. Алессия Кара з'явилася в шовковій сукні-міді на премії в Берліні.

Доречі, ми так само писали про те, що дочка Сінді Кроуфорд в розкішному вбранні стала зіркою показу Valentino, вона була у сукні, схожій на червоний піон, а під час показу зі стелі сипалися пелюстки троянд.

Видео: РБК-Украина