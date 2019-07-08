Крихітка на мільярд: Кім Кардашьян знялася в провокаційній фотосесії і розповіла про нову назву свого бренду

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Знаменитість розповіла про свої бізнес-злети і падіння

Кім Кардашьян, яка нещодавно представила лінію нижньої білизни і потрапила в скандальну історію, пообіцяла шанувальникам дати коментар на тему нової назви бренду. Але пішла ще далі, розповівши у відвертому інтерв'ю редакторам видання WSJ Magazine всю історію марки від початку і до кінця. Про те, як мріяла її створити, чому обрала таку назву і як пережила бізнес-провал, який її наздогнав.

Кім прикрасила digital-обожку (фото: instagram.com/wsjmag)

В інтерв'ю зірка насамперед підкреслила, що у неї були самі "невинні наміри" та вона лише хотіла висловити в імені бренду щось співзвучне їй і її стилю. Після ситуації, яка виникла в мережі, було вирішено переосмислити все. Кім та її команда кілька днів витратили на пошуки і шляхи вирішення виниклої проблеми. І головне, що повідомили світу відразу ж, – назва "Кімоно" використовуватися не буде.

Кім демонструє білизну власної лінії (фото: instagram.com/wsjmag)

"Лінія потребувала нового імені, яке не викликало б звинувачень у спробах отримати прибуток від традиційного предмета одягу, що вважається цінним символом японського спадщини. Але повинно було б викликати в уяві образ Kim-ness, а також відображати широкий діапазон розмірів, форм і відтінків, які Кім зробила невід'ємною частиною концепції бренду...", – інтригують на офіційній сторінці видання в пості, присвяченому запуску нової диждитал-обкладинки. Також журнал додав, що Кім розповіла і про те, як вони "намагаються врятувати свою частку в підприємстві на 83 мільярди доларів".

Задумка Кім – догодити всім типажам жінок (фото: instagram.com/wsjmag)

На обкладинці Кім, зрозуміло, постала в речах з тієї самої лінії. Вона приміряла кілька різних комплектів: бежеві, що практично повністю повторюють вигини тіла і імітують "другу шкіру", а також боді в білим верхом-блузкою, які доповнили туфлі на шпильках. Макіяж Кардашьян зробили ніжний і чуттєвий, а замість звичних темних довгих пасом на голові красується стильне об'ємне каре. Виглядає зірка телешоу і Instagram, як завжди, просто приголомшливо. Буквально за годину фото, якими поділилася Кім у себе на сторінці, зібрали більше 16 000 лайків і масу коментарів.