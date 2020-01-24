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Максимально зваблива: Кім Кардашьян вчить, як підкреслити пишні форми і вигини "в потрібних місцях"

Lite » Мода 24.01.2020 - 22:33
Максимально зваблива: Кім Кардашьян вчить, як підкреслити пишні форми і вигини "в потрібних місцях"
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка знову вибрала облягаючі речі

Кім Кардашьян в черговий раз довела свою любов до облягаючих речей. І якщо минулого разу для виходу 39-річна красуня вибрала вузьку спідницю і об'ємний «верх», то в цього разу зупинилася на максимально звабливого одягу.

Кім показала нове селфі зі своєї вбиральні, де сидить на підлозі. Вузькі штани з блискучої тканини коричневого відтінку і бронзовий гольф з блискучим відливом відмінно підкреслили, що форми знаменитості, як завжди, бездоганні.

Максимально зваблива: Кім Кардашьян вчить, як підкреслити пишні форми і вигини &quot;в потрібних місцях&quot;

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Волосся вона заплела в косу – «фірмову» зачіску Лари Крофт у виконанні Анджеліни Джолі. А макіяж зробила чуттєвий, з акцентом на губи. Образ вийшов вельми спокусливим і зухвалим, хоча підпис до нього Кім зробила ніжний і зворушливий. «Молюся за те, щоб щось хороше сталося у вашому житті».

Як би там не було, але шанувальників бізнесвумен вкотре схвилювали не тільки слова, але і тонка талія, пишні груди і стегна Кім. Вони навперебій почали писати їй компліменти, поставивши фото більше 2 мільйонів лайків.

Максимально зваблива: Кім Кардашьян вчить, як підкреслити пишні форми і вигини &quot;в потрібних місцях&quot;

Кім любить облягаючі наряди (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, днями Кім представила нову лінію своєї марки Skims, де знялася, як зазвичай, сама. А компанію їй склали дівчата пишної комплекції. Всі вони виконують асани з йоги або стоять в атлетичних позах, демонструючи свої форми і вигини. Таким чином, Кім вкотре наголосила, що краса багатогранна, а за допомогою речей з її коллекціїї жінки будь-якої комплекції можуть виглядати спокусливо. В лінії є моделі всіх розмірів, включаючи 4X.

«Так схвильована представити Skims Stretch Satin. Нова колекція ультра-розкішних речей доступна в нових відтінках і в розмірах XXS - 4X. Тканина дуже еластична, має спокусливий блиск, щоб підкреслити ваші вигини у всіх потрібних місцях...», – написала зірка.

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