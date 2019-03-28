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В летючій сукні на гойдалках: Ірина Шейк розважається на вечірці в Лос-Анджелесі

Lite » Мода 28.03.2019 - 21:31
В летючій сукні на гойдалках: Ірина Шейк розважається на вечірці в Лос-Анджелесі
Фото: instagram.com/irinashaykslo
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель приміряла нову колекцію шведського бренду H&M

Популярна модель Ірина Шейк працює з кращими світовими брендами і відомими модними домами, але ніколи не проти співпраці з мас-маркетом. Так, днями знаменитий шведський бренд H&M влаштував вечірку в Лос-Анджелесі. Івент був організований на честь запуску нової лінії з перероблених матеріалів.

У цьому році марка запустила 3 тканини, які були створені на основі листя ананасів, біомаси водоростей, а також побічних продуктів виробництва соків. У колекцію під назвою H&M Conscious Exclusive увійшли летючі сукні з принтом, вільні блузи, спідниці, довгі сарафани з оборками, костюми і безліч інших речей, що нагадують про наближення літа. Всі вони будуть доступні шанувальникам бренду по всьому світу вже 11 квітня, вчора вночі її приміряли знаменитості.

Ірина Шейк

В летючій сукні на гойдалках: Ірина Шейк розважається на вечірці в Лос-Анджелесі

Стильна Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayksdaily)

Вечірка пройшла в розкішній локації на голлівудських пагорбах з нереальної краси краєвидами, цікавими декораціями та безліччю локацій.

Для паті Ірина Шейк вибрала вільну сукню-міді з квітковим принтом. Прикрашене безліччю воланів і скроєна таким чином, що при русі відкриває ноги і плечі, воно зробило образ Ірини легким і безтурботним. Волосся модель зібрала в низький пучок, взула чорні босоніжки на стійкому каблуці і доповнила всі непомітними прикрасами: золотистої підвіскою і невеликими годинами з чорним ремінцем. Ідеальний лук як для спекотного літнього дня в мегаполісі, так і для розслабленої атмосфери відпустки!

Ірина Шейк

В летючій сукні на гойдалках: Ірина Шейк розважається на вечірці в Лос-Анджелесі

Стильна Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayksdaily)

Завзятий настрій 33-річна модель і передала всім фанатам, запостив в сторіз на своїй Instagram-сторінці веселе відео з локації, яку явно облюбувала – дерев'яних гойдалок. "Дуже багато веселощів сьогодні з H&M", – підписала Ірина короткий ролик.

До речі, вечірка вийшла по-справжньому зоряною: тут відзначилися також аргентинська модель Каміла Морроне, Алек Век, Халіма Аден, актриси Дакота Фаннінг, Роуен Бланчард і багато інших. Зрозуміло, всі вони блищали в H&M Conscious Exclusive.

Нагадаємо, раніше ми писали про знамениті зіркові пари, які не поспішають одружуватися. Серед них - Ірина Шейк і Бредлі Купер.

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